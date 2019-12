vor 35 Min.

Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet

An diesem Stand des Weihnachtsmarkts in Wemding gibt es eine Aktion für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

In Wemding weihnachtet es seit Mittwochabend wieder. Der Markt läuft noch bis Sonntag.

Bei frostigen Temperaturen, aber trockener Witterung hat Bürgermeister Martin Drexler am Mittwochabend den Weihnachtsmarkt in Wemding eröffnet. Der Markt läuft bis Sonntag, 8. Dezember. Er öffnet jeweils um 16 Uhr (Sonntag: 15 Uhr) und endet am Donnerstag um 21 Uhr, am Freitag und Samstag um 22 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr (Marktausklang).

An allen Tagen gibt es weihnachtliche Live-Musik. Am Freitag wird um 19 Uhr das Wemdinger Christkind präsentiert. An diesem Stand gibt es eine Aktion für die Kartei der Not.

