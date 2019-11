Der alte Gasthof „Ferschl“ wird abgerissen 

Plus Die frühere Traditionswirtschaft soll schon im Frühjahr einem modernen Neubau weichen. Darin sind Wohnungen und mehr geplant

Das Stadtbild Rains wird sich weiter verändern, ganz im Sinne der städtebaulich gewünschten Nachverdichtung und der Innenstadtbelebung: Auf dem Gelände des Ferschl-Anwesens – also an der „Chmielorz-Kreuzung“ zwischen Müller-Markt und der früheren Hypo-Bank gelegen – soll ein Neubau-Komplex entstehen mit Wohnungen und Gewerbeflächen. Der Stadtrat Rain hat das Projekt einstimmig abgesegnet. Jetzt liegt der Bauantrag beim Landratsamt.

Die Älteren in der Bevölkerung werden sich noch erinnern: Wer in Rain zum Essen gehen wollte, dem stand bei der Auswahl der Gastronomen bis in die 70er/80er Jahre auch das Gasthaus Ferschl zur Verfügung – mit gutbürgerlicher deutscher und bayerischer Küche.

In früheren Jahrhunderten hatte dort einstmals ein Bauernhof gestanden, der irgendwann eine Gaststube und eine Poststation wie auch eine Metzgerei dazu bekam. Laut Auszug aus dem Neuburger Katasteramt – ausgewertet von Heinrich Veh –, kaufte 1863 ein Jakob Bollinger den Platz und baute darauf ein Haus. Schon 1866 ersteigerte dann Thobias Bauer den Besitz. Und ein weiteres Jahr später verkaufte dieser an Alois und Clara Schmid, ehe 1868 die Metzgers-Eheleute Kaspar und Clara Rohr, das Anwesen erwarben. Schließlich ging es 1898 in den Besitz von Thomas und Afra Ferschl über, deren Nachkommen bis heute die Eigentümer sind.

Als sich die Familie Ferschl aus der Gastronomie zurückzog, gab es verschiedene Pächter, unter anderem eine Pizzeria und ein thailändisches Restaurant. Zuletzt war das Ferschl-Haus eine dezentrale Unterkunft für Asylbewerber. Jetzt soll es abgerissen werden und Platz machen für einen Neubau.

24 Wohnungen auf 2200 Quadratmetern

Die Firma Ferschl GbR mit dem Architekten Hansjakob Mener plant dort einen modernen Gebäude-Komplex. Er greift mit der veränderten Giebelausrichtung zur Straße hin ein Stilelement auf, das sich traditionell in der Hauptstraße fortsetzt. Auch farblich knüpft der vordere Gebäudetrakt – in ockergelb – an die bunte Vielfalt der Häuserkulisse der Hauptstraße an. Der dahinter gelegene Gebäudeteil soll sich weiß davon abheben.

Insgesamt entstehen auf zwei Vollgeschossen und einem Dach- beziehungsweise Penthaus-Geschoss mit einer Gesamtfläche von 2200 Quadratmetern 24 Wohnungen. Sie sind – auf das zunehmende Bedürfnis von kleineren Haushalten zugeschnitten – jeweils zwischen 32 und 85 Quadratmetern groß. Außerdem sind sie barrierefrei und behindertengerecht geplant.

Büro, Laden und Arztpraxis

Im Erdgeschoss des Vorderbaus sind ein Büro sowie ein Laden vorgesehen. Für den hinteren Block ist eine Arzt-Praxis erwünscht.

„Die Lage ist zentrumsnah und deshalb hervorragend“, sagt Architekt Hansjakob Mener. „Gleichzeitig aber liegen die Wohnungen nach hinten und daher sehr ruhig.“ Im ebenfalls nach hinten ausgerichteten Innenhof soll vor allem ein Garten mit Spielplatz entstehen. Eine Tiefgarage deckt den Bedarf an Stellplätzen für die Bewohner. Geheizt wird per Pelletheizung.

Vorausgesetzt, das Landratsamt stimmt den Plänen zu, soll das alte Ferschl-Haus im kommenden Frühjahr – voraussichtlich im März – abgerissen werden. Mener rechnet damit, dass der Neubau dann im Frühsommer 2021 fertiggestellt sein wird.