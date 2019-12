20.12.2019

Der bayerische Protectulus

Theater Wörnitzstein lädt zu Komödie ein

Im Januar präsentieren die Theaterfreunde Wörnitzstein ihre neue Inszenierung „Der bayerische Protectulus“, eine Komödie in drei Akten von Peter Landstorfer. Aufführungsort ist das örtliche Gasthaus Braun.

Auf der Bühne spielen die Darsteller die Geschichte von Gustl und seinem Freund Bartl, die gerne zum Kartenspielen zum Jagerwirt gehen. Ihren Frauen gegenüber gebrauchen sie allerlei Ausreden, um von daheim fortzukommen. Pech hat Gustl, als er mit dem Viehhändler Greimoser um einen Ochsen spielt und verliert.

Um aber seiner Frau Vroni den verlorenen Ochsen zu verheimlichen, spielt der gleich noch mal – und verliert prompt auch noch den zweiten Ochsen. Jetzt steckt Gustl erst richtig in der Bredouille. Doch Greimoser zeigt sich großzügig und verzichtet auf die beiden Ochsen, wenn ihm Gustl den eigentlich wertlosen Oberanger verkauft. Gustl willigt schnell und unbedacht ein, meint er doch, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Doch weit gefehlt. Greimoser hatte vom Gemeindediener Blasius erfahren, dass das neue Gemeindehaus auf dem Oberanger gebaut werden soll.

Jetzt gibt es nur noch einen Rat

Als nun Blasius zu Gustls Frau Vroni kommt und ihr ein Vielfaches von dem bietet, was Greimoser an Gustl bezahlt hat, willigt sie natürlich sofort ein, ohne allerdings zu wissen, dass der Grund und Boden schon verkauft ist. Gustl ist verzweifelt und sein Freund Bartl weiß nur noch einen Rat: „Jetzt kann dir nur noch dein Schutzengel helfen!“ Aber wie soll ein Schutzengel helfen, der das Ebenbild seines Schützlings ist?! Gemeinsam versuchen nun Gustl und der „Protectulus“ die Angelegenheit wieder ins Lot zu bringen, doch eigentlich reiten sie sich immer tiefer ins Schlamassel. (pm)

Die Aufführungstermine sind am 11. Januar, 25. Januar und 1. Februar, jeweils um 19 Uhr, am 12. Januar, 19. Januar und 26. Januar jeweils um 17 Uhr. Nachmittagsvorstellung für Kinder und Senioren: 11. Januar um 13.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Irmgard Schmidbaur unter Telefon 0906/1062 und an der Abendkasse.