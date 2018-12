21:52 Uhr

Deutsche Bahn in der Region auf dem Abstellgleis

Beim Fugger-Express in Richtung Donauwörth erhält ein anderes Unternehmen den Zuschlag. Was ändert sich für die Fahrgäste?

Von Stefan Krog

Die roten Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn werden künftig seltener zu sehen sein: Der Nahverkehr von Augsburg in Richtung Donauwörth, München und Ulm wird nach einer Entscheidung des Freistaats ab Dezember 2022 nicht mehr von der DB, sondern von der Go-Ahead-Verkehrsgesellschaft betrieben. Sie ist ein Ableger der britischen Go-Ahead-Group. Die DB ließ zunächst offen, ob sie versuchen wird, die Vergabe anzufechten. Man werde die Entscheidung prüfen, so ein Sprecher. Auch wenn man den Verlust des Auftrags bedauere, sei klar, dass dies im Wettbewerb passieren könne.

Deutsche Bahn verliert alle Netze rund um Augsburg

Damit hat die Deutsche Bahn alle Nahverkehrsnetze um Augsburg verloren: Ammersee- (Richtung Weilheim) und Paartalbahn (Richtung Aichach/Ingolstadt) werden bereits von der Bayerischen Regiobahn (BRB) mit ihren weiß-blau-gelben Triebwagen betrieben; sie soll auch nach 2022 den Zuschlag bekommen. Die BRB wird zusätzlich den Verkehr auf der Staudenbahn übernehmen, die reaktiviert wird. Seit Sonntag fahren auch auf dem Lechfeld Richtung Bobingen/Schwabmünchen Züge der BRB.

In Sachen Qualität – etwa Sauberkeit oder Zustand der Ausstattung – liegen Privatbahnen laut Rangliste des Freistaats häufig vor der DB. Die BRB schnitt bisher immer recht gut ab, zu Go-Ahead gibt es noch keine Daten. Das Unternehmen wird 2019 in Baden-Württemberg an den Start gehen. Ab 2021 wird Go-Ahead zudem den Zugverkehr zwischen München und Lindau bedienen.

Fahrgäste klagen seit Jahren

Doch beim Fugger-Express gibt es an ganz anderer Stelle die Probleme. Seit Jahren gibt es Klagen über zu volle (zuletzt besserte sich die Situation) und unpünktliche Züge. Doch allein der Betreiberwechsel wird daran nichts ändern. Die DB, seit der Liberalisierung ein Betreiber unter vielen, setzt das um, was vom Freistaat gewünscht wird. Allerdings gab es vom Fahrgastverband Pro Bahn in der Vergangenheit durchaus die Kritik, dass die DB beim Fugger-Express zu wenig Ersatzfahrzeuge in der Hinterhand habe, um Zugausfälle kurzfristig kompensieren zu können. Die Pünktlichkeit beim Fugger-Express ist seit Jahren ein Thema. Sie lag 2017 bei 90,7 Prozent – somit kam fast jeder zehnte Zug zu spät. Eisenbahnunternehmen können das aber nur zum Teil selbst steuern. Ein großer Teil der Verspätungen kommt beim Fugger-Express „von außen“, wenn etwa ein verspäteter Fernverkehrszug Vorrang bekommt. Daher wird auch Go-Ahead auf der München-Strecke – einer der am dichtesten befahrenen Strecken – keinen leichten Stand haben.

Welche Art von Zügen sind künftig im Einsatz?

Unklar ist noch, mit welchen Zügen Go-Ahead fahren möchte. Im Raum Stuttgart und nach Lindau wird das Unternehmen neue Elektrotriebwagen des Typs Stadler Flirt 3 einsetzen. Möglicherweise kommen die auch in Augsburg zum Einsatz. Go-Ahead baut nahe Aalen ein eigenes Betriebswerk, das auch Basis für die Augsburger Züge werden könnte.

Nicht betroffen von der Ausschreibung ist grundsätzlich die Infrastruktur. Gleise, Bahnhöfe und Stellwerke auf den betroffenen Strecken gehören weiterhin DB Netz und DB Station, die von den Bahnunternehmen Geld für die Benutzung bekommen. Auch auf die Fahrpreise wird sich der Betreiberwechsel nicht auswirken. Beim Angebot wird es aber Verbesserungen für die Fahrgäste geben – zum Teil unabhängig vom Betreiberwechsel. In der Ausschreibung hatte der Freistaat klargemacht, dass er mehr Sitzplatzkapazitäten wünscht, die teils durch Doppelstockwagen abgedeckt werden könnten. Zu Stoßzeiten ist offenbar der Einsatz von Zügen mit 1000 Sitzplätzen geplant. Zudem soll die Pünktlichkeit erhöht werden, indem für Züge in München längere Wendezeiten als Puffer eingeplant werden. Auch eine Taktverdichtung an Samstagen ist im Gespräch. Der Verkehrsverband VCD erklärte, dass mit den Bedingungen der neuen Ausschreibung endlich ein akzeptabler Standard hergestellt werde. Für die restliche Betriebszeit bis 2022 erwarte man von der DB, dass sie die alten Züge weiterhin wartet.

Fahrgastverband äußert sich abwartend

Beim Fahrgastverband Pro Bahn äußert man sich abwartend. Zu Go-Ahead könne man, da das Unternehmen in Deutschland bisher nirgends fährt, keine Einschätzung geben. „Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Es gibt keinen Wettbewerb, ohne neuen Unternehmen einen Zugang zum Markt zu ermöglichen“, so Jörg Lange von Pro Bahn. Das Unternehmen habe eine faire Chance verdient, man werde aber genau hinschauen, wie sich die Betriebsaufnahme in Württemberg 2019 gestalte. In Großbritannien wickelt Go-Ahead nach eigener Aussage etwa 25 Prozent der Bahnreisen ab. Im Regionalbussegment besetzt Go-Ahead elf Prozent Marktanteil.

