vor 18 Min.

Deutsche Bahn übernimmt Stadtbus Donauwörth

In Donauwörth sind - wie hier in der Reichsstraße - die Stadtbusse unterwegs.

Das DB-Unternehmen Busverkehr Bayern übernimmt den Stadtverkehr in Donauwörth.

Ab dem 1. August übernimmt die DB Regio Bus Bayern GmbH (DRB) für die kommenden 10 Jahre die Stadtbuslinien 1-6 in Donauwörth. Das bereits bestehende Angebot in Franken, Oberbayern und Schwaben könne „mit diesem neuen Verkehr weiter ausgebaut werden“, so die DB in einer Pressemitteilung. Die Leistungen im städtischen Linienverkehr werden bislang mit insgesamt zehn Neufahrzeugen, davon sechs MAN A21 und vier Kleinbusse von Mercedes Benz, erbracht. Die Fahrzeuge sind gelb lackiert und seitlich mit Motiven der Stadt versehen. (hilg/pm)

