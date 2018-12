vor 59 Min.

„Dia G’schicht isch en Donauwörth“

Ulrich Wisskirchen hat in seinen Illustrationen die Weihnachtsgeschichte in heimatliche Szenerien versetzt. Hier das Färbertörle in Donauwörth.

Die Weihnachtsgeschichte auf Schwäbisch ist am 29. Dezember in Harburg zu erleben. Sie wird mit Linolschnitten illustriert und mit Musik untermalt

Im nordschwäbischen Dialekt hat Max Mayershofer eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, die von Ulrich Wisskirchen illustriert wurde. Bereits 2014 wurde die Geschichte erfolgreich in der Heilig-Kreuz-Kirche in Donauwörth und 2015 in der Kirche St. Margaretha in Heißesheim aufgeführt. Jetzt ist sie erneut zu erleben, und zwar am 29. Dezember um 16.30 Uhr in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Harburg. Das Gesangsduo Max und Uli aus Tapfheim wird sie dort aufführen.

Die Linolschnitte zeigen 14 Motive vor örtlicher Kulisse oder mit Bezug zu Donauwörth. Max Mayershofer verfasste passend zu den Bildern einen Text. Markante Gebäude in Donauwörth, Augsburg, Perchtoldsdorf (Partnerstadt Donauwörths), Rudelstetten im Ries, das Schloss Leitheim und anderes wurden einbezogen.

Max Mayershofer und Ulrich Wisskirchen orientierten sich bei der Gestaltung der Weihnachtsgeschichte an den Überlieferungen der Bibel. Danach wurden passende, möglichst aus dem süddeutschen und schwäbischen Raum stammende Lieder ausgewählt und für das Instrumentarium des Gesangsduos arrangiert. Der Vortrag der Weihnachtsgeschichte wird mit dem Psalm eingeleitet, den früher Ministranten in der Tapfheimer Kirche vorgetragen haben.

Bei der Aufführung kommt neben Gitarren, Mirliton (Blasinstrument mit Membrane), Dulcimer (Zitherinstrument), Dudelsack und Blues Harp (Mundharmonika) auch ein Lithophon (Steininstrument) aus gestimmten Solnhofer Platten zum Einsatz. Untermalt wird die Aufführung von einer Präsentation der Linoldrucke.

Der Eintritt ist frei, Spenden gehen je zur Hälfte an die Kartei der Not und an die Flutopferhilfe in Kerala in Indien.

„Dia G’schicht, dia bassiert isch en Donauwerth“ heißt das Thema. Zu sehen sind: die Geburt Jesu im Donauwörther Färbertörle, Hirten auf den Donauauen und die Heiligen Drei Könige aus Perchtolsdorf. Alle diese Szenen versetzen die Weihnachtsgeschichte mitten in unsere Heimat. (dz)

