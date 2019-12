vor 59 Min.

„Dia Gschicht, dia bassiert isch en Donauwerth“

Eine schwäbische Weihnachtsgeschichte mit Musik und Illustrationen mit Uli und Max

Im nordschwäbischen Dialekt hat Max Mayershofer eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, die von Ulrich Wisskirchen illustriert wurde. Die beiden – auch bekannt als Gesangsduo Uli und Max – führen diese Geschichte am 29. Dezember um 16.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Peter in Tapfheim auf.

Die Linolschnitte zeigen 16 Motive vor örtlicher Kulisse oder mit Bezug zu Donauwörth. Markante Gebäude Donauwörths, Augsburg, Perchtoldsdorf (Partnerstadt Donauwörths), Rudelstetten im Ries, das Schloss Leitheim und mehr werden in die Geschichte einbezogen.

Uli und Max orientierten sich bei der Gestaltung der Weihnachtsgeschichte an den Überlieferungen der Bibel. Danach wurden passende, möglichst aus dem süddeutschen und schwäbischen Raum stammende Lieder ausgewählt und für das Instrumentarium des Gesangsduos arrangiert. Bei der Aufführung kommt neben Gitarren, Mirliton (Blasinstrument mit Membrane), Dulcimer (Zitherinstrument), Dudelsack, Blues Harp (Mundharmonika) auch ein Lithophon (Steininstrument) aus gestimmten Solnhofer Platten zum Einsatz. Untermalt wird die Aufführung von einer Präsentation der Linoldrucke.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden für die Renovierung der Kirche St. Peter verwendet. Es werden auch Mappen mit Drucken der präsentierten Bilder zur Weihnachtsgeschichte angeboten. Die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf kommen ebenfalls der Renovierung der Kirche zugute. (dz)

