14:20 Uhr

Die Arbeitslosigkeit sinkt wieder

Arbeitsagentur Donauwörth meldet für den Kreis Donau-Ries erfreuliche Zahlen aus Sicht der Arbeitnehmer. Doch die Medaille hat eine Kehrseite: Auch wenn die Zahl zurück geht, haben Firmen 1483 offene Stellen gemeldet.

Im Landkreis Donau-Ries ist die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 1,9 Prozent – das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Im Februar 2019 lag die Quote bei 1,8 Prozent. Aktuell sind 1490 Menschen arbeitslos gemeldet, 74 weniger als im Vormonat und 104 mehr als vor einem Jahr. Das berichtet Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur. „Der milde Winter trägt im Wesentlichen dazu bei, dass die Arbeitslosenzahlen leicht unter dem Niveau des Vormonats liegen. Der Arbeitsmarkt in unserer Region zeigt sich weiterhin robust und wir liegen deutschlandweit weiterhin auf einem der Spitzenplätze“. Derzeit sind 161 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren ohne Arbeit, deren Arbeitslosenquote beträgt 1,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt 2,2 Prozent. Das entspricht 586 Personen. 389 ausländische Arbeitslose und 158 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung.

516 Menschen haben sich neu arbeitslos gemeldet

Der regionale Arbeitsmarkt weise weiterhin eine hohe Dynamik auf, so die Agentur. Insgesamt haben sich 516 Menschen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 228 aus einer Erwerbstätigkeit. Im Gegenzug beendeten 574 ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 198 eine Erwerbstätigkeit auf.

Im Februar wurde zudem von sechs Betrieben für 418 Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet. Zur Besetzung sind von den Arbeitgebern insgesamt 1483 offene Stellen gemeldet (318 weniger als vor einem Jahr). Davon sind 1035 in Vollzeit, 164 in Teilzeit und 284 in Voll- oder Teilzeit zu besetzen. Bei gut 87 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. 30 Prozent der Stellen sind von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen (Zeitarbeit) gemeldet.

Die bundesweite Woche der Ausbildung steht unter dem Motto „Zukunft braucht Ausbildung“ und möchte auf den hohen Stellenwert der betrieblichen Ausbildung aufmerksam machen. Die Ausbildung der künftigen Fachkräfte im eigenen Betrieb stellt dabei eine wichtige Grundlage für den Betriebserfolg dar.

Bei den Bewerbern lohnt es sich, hinzuschauen

Doch nicht immer lassen sich Ausbildungsplätze sofort besetzen. „Deshalb lohnt es sich genauer hinzuschauen, denn manchmal spiegeln sich die Kompetenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht in Schulnoten und Zeugnissen wider. Sie brauchen die Chance, ihr Können einmal unter Beweis zu stellen“, wirbt der Donauwörther Agenturleiter. Auch die Jugendlichen, die bisher noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, sollten sich umgehend mit der Berufsberatung in Verbindung setzen. Viele Betriebe suchten noch Auszubildende für den Start im Herbst, so Paul. (dz)

