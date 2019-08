vor 20 Min.

Die B16 erst ist ab 10. September wieder frei

Warum es einen Tag Verzögerung im Vergleich zur ursprünglichen Planung geben wird und was auf der Bundesstraßen-Baustelle aktuell passiert.

Die Bundesstraße 16 zwischen Donauwörth und Tapfheim ist nach wie vor eine Baustelle – und damit für den Verkehr komplett gesperrt. Das Staatliche Bauamt Augsburg erneuert dort den Asphalt und nimmt zugleich eine Oberbauverstärkung vor. Ursprünglich hätte die Maßnahme am Montag, 9. September, abgeschlossen sein sollen.

Lieferschwierigkeiten und Wetter

Daraus wird nun aber nichts: „Nach Rücksprache mit der Baufirma aufgrund von Lieferschwierigkeiten und der Wetterlage“ könnte der Öffnungstermin nicht gehalten werden. Die Freigabe für den Verkehr erfolgt laut Bauamt nun einen Tag später, also im Laufe des Dienstag, 10. September. Die Durchfahrt für den Schulbusverkehr ist für diesen Tag erlaubt.

Seit 29. Juli laufen die Arbeiten zwischen dem „Hubschrauberkreisverkehr“ und der sogenannten Baunaht rund zwei Kilometer südwestlich zwischen Tapfheim und Donauwörth. Am 23. August wurde die zwei Lage Asphalttragschicht vollständig auf der Strecke eingebaut. Seit vergangenem Montag laufen die Asphaltarbeiten an den letzten Schichten, die voraussichtlich bis zum Mittwoch, 4. September, dauern.

Maßnahme kostet 1,4 Millionen Euro

Ab kommendem Montag, 2. September, werden laut Bauamt zusätzlich die Arbeiten in den Randbereichen durchgeführt und die Markierung aufgebracht. Zeitgleich laufen auch die Arbeiten an der Querungshilfe mit Linksabbiegespur stetig voran. Hier wurden bereits zum Großteil die Querungshilfe, die neuen Gehwege und der Unterbau hergestellt. Hier wurde mit den Asphaltierungsarbeiten am vergangenen Mittwoch begonnen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro.

