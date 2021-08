So erobert der Donauwörther das Herz von "Bachelorette" Maxime

In der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" ist der Donauwörther Dominik Bobinger seinen Mitbewerbern einen großen Schritt voraus - reicht es fürs Finale?

Dominik Bobinger aus Zirgesheim ist im Rennen um die Gunst der „ Bachelorette“ Maxime Herbord einen großen Schritt weiter als seine Mitstreiter. Am Mittwochabend wird die fünfte Folge der Kuppelshow auf RTL ausgestrahlt – in welcher der 30-Jährige der attraktiven Single-Frau näherkommt.

Beim Regionalligisten TSV Rain spielt Bobinger in der Defensive, diese Rolle hat er am Mittelmeer allerdings endgültig abgelegt. Anfangs war er noch der scheue Schwabe und hielt sich im Hintergrund – jetzt aber konnte er bei der schönen Maxime bereits zwei Einzeldates ergattern. Insgesamt 20 Männer buhlen seit 15. Juli in diesem TV-Reality-Format um die Gunst der schönen Maxime (26), die auf der Suche nach dem Richtigen ist. Mittlerweile mussten einige Kandidaten schon gehen, am Mittwochabend wird klar sein, wer es unter die letzten sieben Bewerber schafft. Gedreht wurde in Griechenland, wo die Kandidaten gemeinsam in einer Luxus-Villa leben und auf ihre Chance bei Maxime hoffen.

Schon auf einer Bootsfahrt auf dem türkisfarbenen Meer vor der griechischen Küste beeindruckte der Donauwörther Dominik Bobinger die Kandidatin. „Ich habe nicht gedacht, dass du so offen und ehrlich bist“, verriet sie ihm nach einem gemeinsamen Bad in einer einsamen Bucht. Immerhin hatte Dominik ihr schon sehr persönliche Erlebnisse geschildert. Der Donauwörther war gut vorbereitet und hatte der „Bachelorette“ ein kleines Geschenk mitgebracht, dass er ihr „wenn es so weit ist“ um das Handgelenk knoten will.

Dominik Bobinger kämpft um die Gunst von Bachelorette Maxim Herbord . Foto: Foto: Tvnow

In der Folge, die am Mittwochabend ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, kann Dominik mit Maxime erste intime Momente erleben – und damit seine Konkurrenten nur neidisch staunen lassen. Warum wird hier gleich verraten.

Denn es kommt zum ersten Kuss und „Die Bachelorette“ gesteht: „Bei Dominik fühle ich mich sehr wohl.“ Auch der Kandidat aus Zirgesheim, der in der Villa von seinen allesamt muskulösen Mitstreitern wie auch im echten Leben „Bobbe“ genannt wird, gibt sich angetan: „Mein Interesse steigt von Tag zu Tag.“

Jetzt also steht er in der Runde der letzten sieben Kandidaten. Während „Die Bachelorette“ aktuell in den sozialen Medien dem Vorwurf gegenübersteht langweilig und zu nett zu sein, kann sich Bobinger zurücklehnen und auf neue Chancen hoffen – und vielleicht auf die große Liebe?