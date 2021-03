vor 33 Min.

Die Badeseen in Oberndorf sollen sicherer und schöner werden

Mit einzelnen Maßnahmen will die Gemeinde Oberndorf mehr Qualität und Sicherheit in die Badeseen bringen. Was das bedeutet und warum diese Maßnahmen nötig sind.

Von Helmut Bissinger

Mehr Sicherheit für den Badesee beim Recyclinghof sowie an der Ellgauer Straße in Oberndorf – das wünscht sich der Gemeinderat. Auslöser dafür sind tragische Badeunfälle, die sich im vergangenen Sommer an Seen in der Region ereignet hatten. Es sei geboten, so Bürgermeister Franz Moll vor dem Gemeinderat, Sicherheit und Qualität auf den Prüfstand zu stellen. Deshalb seien beide Seen näher betrachtet worden. Damit wolle man auch Haftungsrisiken für die Gemeinde ausschließen.

Dass mit den Haftungsrisiken nicht leichtfertig umgegangen werden könne, verdeutlichte in einem Fachvortrag Michael Haller (Bäumenheim) von der Wasserwacht im Bayerischen Roten Kreuz. Haller, der sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, erläuterte, dass eine Kommune immer dann in der Haftungspflicht stehe, sobald sie auch nur den Böschungsbereich eines Badesees regelmäßig mähe.

Es geht darum, Gefahren an den Oberndorfer Seen im Vorfeld zu erkennen und zu beheben

Der Experte listete eine lange Reihe von Sicherungsmaßnahmen auf. Wichtig sei, im Vorfeld Gefahrenpotenziale zu erkennen und zu beseitigen. Wenn jemand Glasscherben im Badebereich melde, müssten diese vom Bauhof umgehend beseitigt werden. Haller riet während der Badesaison zu einer regelmäßigen Überprüfung der Seen, aber „genauso wichtig: zu einer Dokumentation dessen, was geschehen ist“. Bei juristischen Nachspielen sei dies immer bedeutsam und entscheidend gewesen.

Haller betonte, dass es zunächst wichtig sei, den Badeseen in Oberndorf Namen zu geben. Bei möglichen Rettungseinsätzen könne dies sehr hilfreich sein. Neben dem See beim Recyclinghof sowie an der Ellgauer Straße werden im Sommer wohl auch andere Weiher in Oberndorf und Eggelstetten von Badefreunden genutzt. Dort ein Schild mit der Aufschrift „Baden verboten“ aufzustellen, helfe nichts, erklärte Haller.

Die Schwimminsel ist nicht mehr einsatzfähig

Die bisherige Schwimminsel in Oberndorf sei nicht mehr einsatzfähig, weil sie Risse habe und teilweise der Beton aufgeplatzt sei. Wie Bürgermeister Moll erklärte, wolle man sich damit beschäftigen, ob eine neue Schwimminsel beschafft werden soll.

Haller riet davon ab, auf Schildern von einem „Nichtschwimmerbereich“ zu sprechen. Das sei irreführend, weil sich die Wasserstände in der Region ständig änderten. Er forderte zu regelmäßigen Kontrollen und zu Ausbesserungen bei Stegen auf. An einigen Stellen werde die Wasserrettung durch einen unzureichenden Zugang erschwert. Auch hier wäre es notwendig, Verbesserungen herbeizuführen. Am Badeplatz an der Ellgauer Straße befänden sich Baumstämme im Wasser, was grundsätzlich kein Problem sei, wenn sie nicht – wie hier – teilweise modrig wären und einen Gefahrenpunkt darstellten, meinte Haller.

