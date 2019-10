vor 53 Min.

Die Badeseen werden sicherer - aber auch teurer

Beispiel Donauwörth zeigt die Auswirkung einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Jedes Badegewässer braucht ein Sicherheitskonzept. Billig ist das nicht

Von Thomas Hilgendorf

Einfach baden gehen im Sommer – dazu über den Steg rennen und mit einem Hechtsprung in den See. Einfach so. Einfach? Nein, für die Kommunen, die für einen Badesee zuständig ist, ist das kein Sommervergnügen mehr. Auch hierzu gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Vorschriften – und wer jetzt an das Ziel „Bürokratieabbau“ denkt, der muss enttäuscht werden.

„Sicherheit“ lautet wieder das Zauberwort, das das Land und somit auch die Kommunen um eine Vorschrift reicher machen. Donauwörth wurde nun damit konfrontiert. Es geht eigentlich um Freizeitspaß und freundlich formuliert, soll der sicher ablaufen. So will es zumindest der Bundesgerichtshof letztinstanzlich in einer Entscheidung vom 23. November 2017.

Rundschreiben an die Kommunen

Das Urteil löste im Frühjahr 2019 eine aufsehenerregende Debatte zu den Verkehrssicherungspflichten an Badeseen aus. Der Bayerische Städtetag hat daraufhin im Oktober dieses Jahres mit einem Rundschreiben die Mitgliedskommunen über jene Pflichten an den Badeseen informiert. Der Inhalt in aller Kürze: Jeder, der im Verkehr eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, muss die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zum Schutze anderer treffen.

Werden an oder in einem unentgeltlich nutzbaren, frei zugänglichen öffentlichen Badeplatz Anlagen (zum Beispiel Stege und Badeinseln) bereitgestellt, „muss für diese Anlagen selbst ein verkehrssicherer Zustand hergestellt werden“, wie Ordnungsamtsleiter Konrad Nagl jüngst im städtischen Hauptausschuss informierte. Hierzu müssen Statik und Wassertiefe berücksichtigt werden. Schilder, zum Beispiel eine Warnung vor Kopfsprüngen, müssen angebracht werden.

Sämtliche Kommunen, die für öffentlich zugängliche Badeseen zuständig sind, benötigen ab sofort für den Betrieb von Einrichtungen ein belastbares Sicherheitskonzept. Dies gelte besonders, wenn von technischen Regeln (insbesondere solcher, die eine Badeaufsicht vorsehen) abgewichen werde, so Nagl weiter.

Man muss alles versucht haben

Eine Pflichtverletzung kann demnach bereits vorliegen, „wenn überhaupt keine Überlegungen zur Gefahrabwehr angestellt wurden“. Könne die Gemeinde im Streitfall jedoch nachweisen, dass sie die Sach- und Rechtslage gutachterlich geprüft hat und auf dieser Grundlage ein vertretbares Sicherheitskonzept erstellt und umgesetzt hat, könne eine Haftung der Gemeinde, ihrer Organe (Bürgermeister und Gemeinderäte) und Bediensteter „weitestgehend ausgeschlossen werden“. Kurzum: Man muss ein Konzept in der Tasche haben, das nachweist, dass man zumindest alles versucht hat, um ein Gewässer zu sichern.

Doch klar ist auch: So ein Schreiben braucht juristische Expertise und die ist nicht ganz billig. Die Stadt Donauwörth hat die Erstellung des Gutachtens ausgeschrieben. Das günstigste Angebot einer Münchner Kanzlei beziffert sich auf 23800 Euro.

Mängel müssen behoben werden

Die Alternative zu dem Konzept ließe sich zum einen personell kaum stemmen, Option zwei wäre die zum Ärgernis der badehungrigen Bürger: Alternativ zur Beauftragung eines Sicherheitskonzepts sei „die dauerhafte Badeaufsicht der zwei Badeseen oder der Rückbau sämtlicher gefährdender Elemente wie die öffentlich zugänglichen Stege und die Schwimminsel“. Letzteres will wohl keiner, weswegen die Mitglieder des Hauptausschusses zähneknirschend in den sauren Apfel des kostspieligen Gutachtens bissen.

Klar ist wohl auch: Wenn das Gutachten Mängel feststellt, müssen die behoben werden – was die Kommunen wiederum Geld kosten wird.

