20:55 Uhr

Die Besten in Balance und Dynamik

Sportakrobatik-Frauengruppe des TSV Monheim wird bayerischer Meister. Doch für die Mannschaft gibt es noch mehr Medaillen.

Mit einer großen Mannschaft von 21 Sportlerinnen, drei Kampfrichterinnen und vier Trainerinnen machten sich die Sportakrobaten des TSV Monheim frühmorgens in Richtung Oberfranken auf, denn in Eggolsheim fand die Bayerische Meisterschaft statt.

Das größte Teilnehmerfeld und damit die größte Konkurrenz hatten die beiden noch sehr jungen A1-Starterinnen Eva Gräf und Lynn Dums. Fehlerfrei und strahlend kamen sie durch ihre Choreografie, jedoch reichte es zu keinem Podestplatz.

Die zwei WeNa-Trios (Wettkampf für Nachwuchs) Evija Ferber Sophia Wirth, Zoe Singer in der Klasse A2 sowie Eva Drabek, Laura Mayer und Lea Dums in der Klasse A1 konnten ihr gelerntes Programm abrufen und zeigten zwei tolle Übungen. Am Ende des Tages nahmen Evija, Sophia und Zoe die Bronzemedaille und Eva, Laura und Lea die Silbermedaille in Empfang.

In der Kategorie Schüler Balance gingen Lena Wössner, Xenia Attmannspacher und Kiara Ferber an den Start. Jedoch misslang ihnen der Aufbau einer Pflichtpyramide und dies kostete wertvolle Punkte – Platz vier für das Trio. In der Kategorie Jugend Trio gingen zum ersten Mal gemeinsam Franziska Meierhuber, Alina Gempel und Lisa Ferber mit einer Balanceübung auf die Matte und erturnten sich einen hervorragenden dritten Platz in einem beachtlich großen Teilnehmerfeld. Antonia Bengel und Lilly Erstling sowie Chiara Morena und Liara Keppler gingen jeweils mit Balance und Kombi in der Altersklasse Jugend Damenpaar an den Start. Beide Paare zeigten zum ersten Mal zwei Wettkampfübungen an einem Tag. Dies war eine gelungene Premiere. Chiara und Liara erreichten Platz vier und Platz sechs. Antonia und Lilly sicherten sich die Ränge zwei und vier. Auch in der Startklasse Junioren 1 präsentierte ein Monheimer Trio drei geforderten Übungen. Die Frauengruppe Vanessa Winkler, Ana-Lucia Book mit Oberpartnerin Jana Templer zeigte einen Mehrkampf mit Balance, Dynamik und Kombi und wurde bayerischer Meister. Spartenleiterin und Vorstandsmitglied Sabrina Geigl war ebenfalls vor Ort und zeigte sich sehr zufrieden mit ihrem Team und den gezeigten Leistungen. Als Hauptkampfrichterin begleitete Trainerin Martina Kamm das Team durch den Tag. Nina Lechner und Katja Singer waren ebenfalls als Monheimer Kampfrichterinnen im Einsatz.

Die Sportlerinnen wurden von den Trainerinnen Miriam Schmauser, Margit Dums, Bianca Zischler und teilweise von Tina Schmidt begleitet und unterstützt. Für die Monheimer Sportakrobaten stehen nun einige Auftritte an, bevor es im Juli zum nächsten Turnier nach Ellingen geht. (dz)

