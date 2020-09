vor 17 Min.

Die Commerzbank in Donauwörth bleibt weiterhin geschlossen

Die Filialen in Nördlingen oder Augsburg haben wieder geöffnet, in Donauwörth stehen die Kunden aber weiter vor verschlossenen Türen. Was die Bank dazu sagt.

Wie die Commerzbank mitteilt, bleibt die Filiale in Donauwörth bis auf weiteres geschlossen. Das soll zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern der Bank dienen. Als Grund nennt das Unternehmen die steigenden Corona-Zahlen in Bayern.

Stefan Vottner, Marktbereichsleiter in Augsburg, erklärt: „Natürlich sind wir für unsere Kunden auch weiterhin persönlich erreichbar. Das geht unter der Telefonnummer 0906/70663-0 oder in den Filialen in Nördlingen oder Augsburg.“ In Donauwörth steht zur Bargeldversorgung ein Geldautomat mit Einzahlfunktion sowie ein SB-Terminal für die Abholung von Kontoauszügen und die Entgegennahme von Online-Überweisungen zur Verfügung. Zudem können alle Dienstleistungen auch online unter commerzbank.de abgerufen werden.

Themen folgen