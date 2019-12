vor 19 Min.

Die Eislaufbahn startet am 1. Januar vor dem Schloss

Vom 1. bis 19 Januar können Sportbegeisterte ihre Runden drehen.

Von Barbara Würmseher

Die Stadt Rain startet in ihr Veranstaltungsjahr 2020 mit der Eröffnung der Kunsteislaufbahn, die vom 1. bis 19. Januar wie gewohnt vor dem Schloss aufgebaut ist. Jüngst hatte der Stadtrat auf einen Einwand der Feuerwehr hin über eine mögliche Verlegung aus Brandschutzgründen diskutiert (wir berichteten), dazu wird es nun aber nicht kommen.

Wie Bürgermeister Gerhard Martin auf Nachfrage erklärte, erarbeitet die Stadt derzeit einen Stellplan für alle Veranstaltungen, die rings ums Schloss stattfinden. Darin wird es darum gehen, die Belange von Brand- und Personenschutz mit denen der Veranstalter unter einen Hut zu bekommen. So wird also die 200 Quadratmeter große Eisbahn jetzt erneut vor der prachtvollen Kulisse des Schlosses stehen und auch an milden Wintertagen ungebrochenen Spaß auf dem Eis garantieren. Bei freiem Eintritt öffnet die Bahn jeweils täglich von 13 bis 19 Uhr.

Wer selbst Schlittschuhe hat, darf sie gern mitbringen. Für alle anderen gibt es den Schlittschuh-Verleih, bei dem ein Paar für drei Euro pro Stunde – inklusive geschliffener Kufen – ausgeliehen werden kann. Neben dem regulären Eislaufbetrieb gibt es erneut ein weiteres Programm: Sportbegeisterte kommen jeweils samstags von 11 bis 13 Uhr beim Eishockey zum Zug. Schläger können kostenfrei ausgeliehen werden. Am 12. und 19. Januar findet von 15 bis 19 Uhr die Kinder-Disco statt. Neben der allgemeinen Betreuung der Eisbahn und dem Schlittschuhverleih mit Kufen-Schleifen versorgt die Firma Integra Soziale Dienste zusätzlich mit Speisen und Getränken.

Themen folgen