Die Ernte im Kreis Donau-Ries wird besser als gedacht

Plus Nach dem „Dürresommer“ des vergangenen Jahres sieht es heuer in der Region wieder besser aus. Die ersten Bilanzen beim Getreide lassen aufatmen. Dennoch stellen sich die Bauern auf Veränderungen ein.

So ganz aufatmen wollen die Bauern in der Region auch heuer nicht. Wer mancherorts die Traktoren über die Felder fahren sieht, dem fallen noch immer die Staubwolken hinter den Gespannen auf. Das deutet auf fehlenden Regen hin. Doch insgesamt sieht es in dieser Hinsicht wesentlich besser aus in den bisherigen Bilanzen der Bauern als im vergangenen Jahr, als der sogenannte „Dürresommer“ für Schlagzeilen sorgte. Mit der Ernte in der Region sind die Landwirte bislang recht zufrieden, zumal Meteorologen heuer schon im April über größere Ausfälle spekuliert hatten.

"Superernte" beim Mais

Das täglich Brot scheint Gott sei Dank gesichert. Michael Stiller, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes in Donauwörth berichtet von allgemeiner Zufriedenheit bei der Getreideernte. Beim Weizen gebe es heuer in der Region ordentliche Ergebnisse, die Wintergerste sei noch besser weggekommen. Sehr gute Ergebnisse könnten die Bauern des Weiteren heuer beim Mais erwarten. Kreisbäuerin Ruth Meißler prognostiziert gar eine „Superernte“ beim Mais. Insgesamt also Entspanntheit – doch den Landkreis könne man nicht über einen Kamm scheren, wie Stiller erklärt. Es käme bei der Bilanz freilich immer auf den jeweiligen Boden an. Die Schotterebene im Lechgebiet und die sandigen Böden im Bereich des Jura lieferten demnach bis dato eher unterdurchschnittliche Ernten. Doch im Vergleich zum vergangenen Jahr stehe man wohl allerorts besser da.

Dennoch sei auch in diesem Jahr, in dem es dankenswerterweise wieder Schnee und höhere Niederschläge gab, nicht alles optimal.

Manfred Faber: "Regen wäre jetzt Gold wert"

Das habe durchaus mit klimatischen Veränderungen zu tun, die laut Stiller unzweifelhaft seien. Es regne wesentlich punktueller und dann in größeren Mengen. Die aber generell in den letzten Jahren höhere Trockenheit habe mancherorts die Qualität des Weizens sichtlich negativ beeinflusst. Die Pflanze vollziehe eine „Notreife“, wenn sie merke, dass sie das Korn nicht mehr voll ausbilden kann. Das führe schließlich zu weniger Volumen des Korns und somit zu weniger Ertrag, wie Stiller erklärt.

Manfred Faber vom Amt für Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen (AELF) bestätigt diese Beobachtung: Im Allgemeinen gebe es für eine ganz gesunde Vegetationszeit noch immer zu wenig Wasser. „Regen wäre jetzt Gold wert.“ Der Raps beispielsweise braucht es jetzt feucht. Doch insgesamt zieht Faber ein eher positives Fazit für die bisherige Ernte. Der Weizen ist ein wichtiger Rohstoff in der Region, er wird auf 16000 Hektar angepflanzt. Auch der Dinkel spielt eine relevante Rolle, er wird auf gut 2500 Hektar eingebracht, allem voran im Bereich Donaumünster.

Bauern belasten zu niedrige Preise für ihre Produkte

Was dem Behördenleiter heuer mehr Sorgen bereitet als die Witterung, das sind die Preise. Der Doppelzentner Weizen werde aktuell mit 15 bis 16 Euro vergütet, was zu wenig sei für die Bauern. Des Weiteren spielt die Zuckerrübe im Anbau in der Region eine große Rolle, der Wegfall des Festpreises im vergangenen Jahr und die Tatsache, dass Indien den Markt mit billigem Zucker überschwemme, gehe stark auf Kosten der heimischen Landwirtschaft. Und: Das jüngste Handelsabkommen mit Südamerika (wir berichteten) werde die Viehhalter unter den Landwirten stark unter Druck setzen, wenn durch erhöhte Fleischimporte die Preise der hiesigen Produzenten nach unten gingen. Die klimatischen Veränderungen erforderten es zudem, so BBV-Mann Stiller, dass die Politik und auch die Pflanzenzüchter wesentlich mehr Mittel und Energie für die Erforschung und Züchtung „klimatoleranter“ Sorten aufbrächten. Am besten käme noch der manchmal so verschriene Mais mit den derzeitigen Wetterverhältnissen zurecht. Auch sei er in Bezug auf die Sauerstoffproduktion interessant.

Es sind also ziemlich viele Umstände, mit denen die Bauern dieser Tage zurechtkommen müssen. Doch die Ernte heuer lässt sie zumindest wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken als noch voriges Jahr, als schier allerorts die Felder staubten.

