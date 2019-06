vor 37 Min.

Die Feuerwehr wird aufgewertet

Atemschutz-Ersatzgarnitur und weitere Wärmebildkamera für die Wehr

Von Helmut Bissinger

Die Feuerwehren in Bäumenheim und Hamlar sind dem Gemeinderat lieb und teuer. Das hat er in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Jetzt nimmt die Kommune erneut Geld in die Hand, um die Feuerwehr auf dem neuesten Stand zu halten. Rund 35000 Euro werden in die Ausrüstung der Wehr investiert.

Bürgermeister Martin Paninka führte im Gemeinderat aus, dass die Feuerwehr in Bäumenheim 27 Atemschutzträger habe. Nach einem Einsatz könnten Angehörige mit der Spezialkleidung in Berührung kommen, die möglicherweise durch Gefahr- und Biostoffe verunreinigt sei. Deshalb sei es dringend geraten, die Schutzkleidung nach Einsätzen zu reinigen. Der Freistaat Bayern habe ein Sonderförderprogramm aufgelegt. Mit diesem Geld sollen die Kommunen unterstützt werden, um einen zweiten Satz mit Schutzhosen und -jacken anzuschaffen.

Wie Paninka ausführte, beschränkt sich die Förderung aber auf die Fahrzeuge der jeweiligen Wehr. Jeweils drei Atemschutzgeräte würden pro Fahrzeug finanziell gefördert. Der Kauf von zwölf Schutzanzügen würde also unterschätzt, für die restlichen 15 Anzüge müsse die Kommune die Ausgaben für eine zweite Garnitur selbst tragen. Demnach schießt der Freistaat 3600 Euro zu, den Rest müsse von der Gemeinde selbst finanziert werden. 27000 Euro wurden für die Anschaffung im Haushalt berücksichtigt.

Gute Erfahrungen bei Einsätzen habe die Feuerwehr mit ihrer Wärmebildkamera gemacht. Nun soll eine zweite angeschafft werden, weil dadurch die Rettungszeiten reduziert können und Brandnester schneller entdeckt werden können. Wie die Feuerwehrvertreter betonten, könnten dann künftig zwei Angriffstrupps losgeschickt werden. Rund 11000 Euro wird die Kämmerin dafür ausgeben müssen.

Beide Anschaffungen wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Themen Folgen