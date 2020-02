Die Fexer: Kleine Blaskapelle – großes Mundwerk

Plus Die Fexer lassen es auf der Bühne im Thaddäus krachen. Wie sie es schaffen, die vermeintlich widersprüchlichsten Genres in Einklang zu bringen – und das im wahrsten Sinn des Wortes.

Das hat es in der Kleinkunst-Brauerei Thaddäus in Kaisheim nie zuvor gegeben: Bierfest-Atmosphäre bei einem „Prosit der Gemütlichkeit“. Möglich gemacht haben dies Die Fexer. Es ist die vermutlich kleinste Blaskapelle der Welt. Das Trio unterscheidet sich riesig von anderen Blaskapellen.

Kleinste Blaskapelle der Welt auf einer der kleinsten Bühnen Deutschlands

„Fexer“ ist bayerisch und heißt eigentlich „Ableger“. Doch die Fexer aus der Oberpfalz sind alles andere als ein Ableger – die junge Blasmusikkombo ist einzigartig. Die zwischen 21 und 28 Jahre alten Bandmitglieder sind selten mit einem Soloprogramm auf der Bühne. Auch in dieser Hinsicht eine Premiere im Thaddäus. Programmgestalter und Wirt Jürgen Panitz wollte der jungen Truppe einmal eine Chance eröffnen. So gastierte die kleinste Blaskapelle der Welt nun auf einer der kleinsten Bühnen in Deutschland.

Mit Trompete, Tuba und Kuhlohorn heizten Alexander Schuhmann und die Geschwister Sophie und Daniel Barth dem Publikum richtig ein. Wer allerdings an die klassisch bayerische Blasmusik von Bierzeltfesten dachte, lag weit daneben. Das Repertoire reichte von Polkas über Märsche bis zu Walzer. Sogar alten Rockhits (beispielsweise von Sting) hauchte die Band mit ihrer jugendlich frischen, fast unbekümmerten Art neues, bayerisches Leben ein. Diese musikalische Bandbreite ist es, was die Truppe von anderen Blaskapellen unterscheidet.

Traditionelle Volksmusik gemischt mit modernen Genres

Einstige E-Gitarren-Songs machen die Fexer zu einem Stück bayerischer Kultur. Traditionelle Volksmusik mischt die Band mit modernen Genres aus Jazz, Rock, Swing und Balkanbeat. Beim „Maxglaner Zigeunermarsch“ haben sie sich ein modernes Trompetenecho eingebaut. Experimentell könnte man die Musik der Fexer manchmal nennen. Es ist die Kombination von Moderne und Tradition, die beim Publikum gut ankommt.

Alexander Schuhmann und Sophie Barth sind schon mit acht Jahren zur Musik gekommen und spielen seither Instrumente. Seit fast zehn Jahren tourt die Band nun durch Deutschland, aber oft gemeinsam mit anderen Musikern. Das ist nicht immer einfach mit dem Alltag zu verbinden, denn Daniel Barth studiert Musik, Alexander Schuhmann ist Elektriker, und auch Sophie Barth studiert.

Die Fexer spielen in Kanada

Mit einem „großen Mundwerk“ führte Daniel Barth durchs Programm, seine Schwester Sophie erwies sich als die gute Seele. Sie brachte mit ihrem Vlado-Horn weiche Töne in die Arrangements.

Ableger würden sie immer bleiben, meint Daniel, „Ableger von unserer Blaskapelle in der Oberpfalz“. Denn dort spielten die drei Musiktalente zuvor, ehe sie ihren eigenen Stil kreierten. Den Solo-Auftritt in Kaisheim werden sie nun ihrer Vita vermerken. Dort gibt es bereits einige Höhepunkte wie die Teilnahme am „Woodstock der Blasmusik“ oder das „Brass Palms“ in Kroatien. Erst kürzlich waren die Fexer in Kanada und haben an der Deutschen Botschaft in Ottawa gespielt.

Lesen Sie auch: