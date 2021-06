Münster

06:06 Uhr

Die Gemeinde Münster hat Geld zum Investieren

In dieses Neubaugebiet fließt ein Menge Geld: Die Gemeinde Münster investiert heuer in „Am Eichenweg II“, generiert aber daraus auch Einnahmen.

Plus Die Rücklagen erlauben die notwendigen Ausgaben, die in Münster heuer anfallen. Vor allem in ein Projekt fließt viel Geld.

Von Barbara Würmseher

Die Gemeinde Münster kann im Haushaltsjahr 2021 gut investieren. Dank geordneter finanzieller Verhältnisse und Rücklagen in Höhe von knapp 1,13 Millionen Euro (zu Jahresbeginn waren es 2,17 Millionen Euro) ist die Kommune im Stande, sich die geplanten Ausgaben zu leisten. Schulden bestehen lediglich in Form eines zinslosen Darlehens in Höhe von 911.756 Euro, das bis 2036 mit jährlich knapp 59.000 Euro getilgt wird. Der Gesamt-Etat 2021 umfasst knapp 6 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 2,22 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt rund 3,77 Millionen Euro.

