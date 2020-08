15:00 Uhr

Die Geschichte von "Hamburg ohne Koffer"

Plus Die DZ lädt ein zum Lese-Sommer. Folge 7 stammt von Gerhard Sagasser. Darin geht es um ein Ehepaar, dem eine Panne bei seiner Reise passiert. Oder doch nicht?

Von Gerhard Sagasser

„Hast Du deinen Koffer fertig gepackt?“ Ingrid machte es nervös, dass Gerhard über dem Kreuzworträtsel der Tageszeitung vom Vortag saß, während sie den Inhalt ihres eigenen Koffers mit der Liste verglich, die sie für Kurzausflüge einmal erstellt und die sich bewährt hatte.

„Ich glaube schon“, murmelte Gerhard.

„Auch die Badehose? In dem Hotel gibt es ein tolles Schwimmbad. Vor dem Frühstück können wir da erst mal eine Stunde schwimmen. Du hättest dir ja wirklich schon längst mal eine neue kaufen können. Mit dem alten Ding muss man sich ja echt genieren, aber in Hamburg kennt dich ja keiner“, seufzte Ingrid.

Endlich lagen die Koffer im Auto.

„So, jetzt haben wir noch mehr als zwei Stunden Zeit, bis wir in den IC steigen können“, stellte Ingrid beruhigt fest. Doch im Parkhaus war kein Platz mehr frei. Sie durchfuhren die drei überdachten Etagen, doch selbst auf der nicht bedachten war kein Platz mehr zu haben.

Suche nach einem Parkplatz

Ingrid, die am Steuer saß, konnte das nicht entmutigen. „Wir haben ja noch Zeit und wenn wir schon warten müssen, bis einer rausfährt, dann am besten ganz unten“, beschloss sie und durchfuhr langsam wieder abwärts die Etagen. Dabei begegneten ihnen hoffnungsvolle Fahrer, die wohl glaubten, sie hätten einen Platz freigemacht und würden das Parkhaus verlassen.

Ganz unten, nahe dem Einfahrtstor hielt Ingrid an. Als kurz danach ein älteres Ehepaar hereingelaufen kam, stieg Ingrid aus und sprach die beiden an. Ja, sie würden gleich den dritten Platz freimachen, hörte Ingrid sie sagen. Doch als sie an ihr Auto traten, kam ein Parkplatzsuchender hereingefahren und stellte sich in Position, um den Platz einzunehmen.

Schnell schaltete Gerhard den Fahrtrichtungsanzeiger ein, um das dem Rivalen anzuzeigen. Der aber blieb abwartend stehen. Ingrid stieg ein. Der Fahrer, der ausparken wollte, hatte, wie man sehen konnte, den Rückwärtsgang eingeschaltet, blieb aber stehen und nickte Ingrid zu.

Endlich gab der Gegner auf und raste, Ingrid einen wütenden Blick zuwerfend, mit Vollgas weiter ins Parkhaus hinein.

Noch immer zwei Stunden Zeit

Dankbar winkten Ingrid und Gerhard den alten Leuten zu und nahmen den Platz ein. „Jetzt haben wir noch immer zwei Stunden Zeit und können vor der langen Bahnfahrt noch ein bisschen durch die Stadt laufen. Ich kann noch mal schnell in eine Drogerie gehen“, schlug Ingrid vor. „Ich weiß nicht, ob ich das auch will“, entgegnete ihr Gerhard, „die Koffer!“.

„Ach die Koffer lassen wir noch im Auto, die sind ja später schnell geholt“, bekam er zu hören. Also blieben die Koffer im Auto. Gerhard und Ingrid hängten sich nur ihre Taschen mit den Geldbörsen, Fahrkarten, bezahlten Hotelbuchungen und die Eintrittskarten für das Musical „König der Löwen“ über die Schultern.

Ab in den ICE

Sie waren noch nicht weit gelaufen, als Gerhard vorschlug, ins Drei Kronen Hotel zu gehen. Ingrid ließ sich überreden und sie gönnten sich ein gutes Mahl. Im netten Gespräch mit anderen Gästen verging die Zeit, bis Ingrid bemerkte, dass sie nun aber doch zahlen und zum Bahnhof gehen sollten. Schon jetzt fühlten sie sich so richtig wie im Urlaub. Auf dem Bahnsteig angekommen, nahm Ingrid die Fahrkarten aus ihrer Tasche und suchte nach der Waggon- und der gebuchten Sitzplatznummer.

„Wir stehen gerade richtig“, sagte sie noch, als der IC vor ihnen anhielt. Als der letzte Fahrgast ausgestiegen war, waren sie die ersten, die einstiegen und auch gleich ihre gebuchten Sitzplätze fanden. Genüsslich ließen sie sich noch in die gepolsterten Sitze fallen, um sich dann, wie vom Blitz getroffen, anzustarren.

„Unsere Koffer!“

Die lagen im Auto und das stand im Parkhaus.

Die Koffer!!

Was nun? Die nächste Haltestation war Treuchtlingen. Dort aussteigen, zurückfahren, die Koffer holen und zu Hause wieder auspacken? Alles, was sie für diese Reise bezahlt hatten, aufgeben? Die Kosten für die Bahnfahrt mit Zugbindung, drei Übernachtungen im Viersternehotel Europäischer Hof, die Eintrittskarten für das Musical „König der Löwen“?

Nein, nein, nein! Sie blieben sitzen. Was brauchten sie für die vor ihnen liegenden drei Tage und Nächte wirklich?

In Hamburg angekommen, mussten sie nur über die Straße laufen, um das Hotel zu erreichen.

In ihrem Hotelzimmer setzten sie sich erst einmal hin und dachten wieder nach: „Was brauchen wir hier? Wasser, Duschgel und Handtücher sind da. Schlafanzüge? Sähe bestimmt besser aus, wenn die Zimmermädchen am nächsten Morgen welche schön zusammenlegen könnten!“

Ingrid notierte auf dem auf dem Nachttisch liegenden Notizblock: Schlafanzug, Badehosen, Unterwäsche sowie Zahnbürsten und Zahnpasta. Letzteres natürlich nicht nur, um den Zimmermädchen das eigene Niveau zu demonstrieren.

„Also machen wir uns auf den Weg, noch sind die Geschäfte auf“, sagte Ingrid mehr zu sich selbst, aber Gerhard stimmte ihr zu. Glücklicherweise traf die in den Wetterberichten angekündigte Vorhersage nicht zu, es regnete nicht. Schnell fanden sie eine Straße, in der sich Bekleidungsgeschäft an Bekleidungsgeschäft reihte. „Mensch, ist das hier alles teuer“, klagte Gerhard. „Schau dir das mal an, kein Herrenschuh unter 500 Euro!“ Ingrid lief ihm voraus, blieb dann aber vor einer Ladentür stehen: „Gehen wir doch hier mal rein.“ Gerhard stutzte: „Also Kaffee ist doch wohl das Letzte, was wir suchen!“ – „Hier aber vielleicht finden“, gab Ingrid zurück und lächelte. Sie betrat den Tchibo-Laden, ging schnell die Regale entlang und stand schließlich vor einer Badehose für 9,90 Euro, einem Paket mit drei kurzen Herrenunterhosen für 15,90 Euro und preisgünstigen Unterhemden im Dreierpack. Ein Regal weiter fand Ingrid Damenunterwäsche.

Ein Schnäppchen-Einkauf

Etwas abseits von der Hauptstraße fanden sie schließlich in einem Geschäft, das seinen „Ausverkauf“ ankündigte, preiswerte Schlafanzüge, zwei Blusen und zwei Hemden.

Dort fand Ingrid zudem einen Badeanzug, dessen Preis um 50 Prozent herabgesetzt worden war. Er passte ihr nicht nur, sie sah darin auch besser aus als in dem, der im Koffer zurückgeblieben war. Der ganze Einkauf hatte sie keine 180 Euro gekostet!

Etwas hatten sie bei ihrer Shoppingtour dennoch vergessen. Als sich Gerhard später im Bad des Hotelzimmers im Spiegel sah, griff er sich ins Gesicht. Er hatte kein Rasierzeug.

Ingrid, die ihn beobachtete, tröstete ihn lächelnd: „Wie wärs denn mal mit einem Dreitagebart?“

Und als sie später in der Bar bei einem Glas Wein saßen und sich umsahen, bemerkte Ingrid mit ernstem Gesicht: „Schau dir doch bloß die Gesichter der Männer an, wie viele hier auch ihren Koffer vergessen zu haben scheinen!“





Zum Autor Gerhard Sagasser:

- Jahrgang 1931, Sohn eines Zollbeamten, aufgewachsen in Oberschlesien und im Sudetenland, an den Grenzen zu Polen und der Tschechoslowakei.

- Stark prägten ihn seine Einsätze im Volkssturm, der Einmarsch der Roten Armee, die Vertreibungen aus dem Sudetenland und Schlesien, nicht zuletzt der schwere Anfang in Niederbayern.

- Als staatlich geprüfter Landwirt trat er 1952 in die Bayerische Bereitschaftspolizei ein und ging 1991 in Passau als Erster Polizeihauptkommissar der Bayerischen Grenzpolizei in den Ruhestand.

- Er ist seit 1992 verwitwet und Vater von drei erwachsenen Kindern. 1994 haben eine Witwe und deren erwachsener Sohn Donauwörth für ihn zur zweiten Heimat werden lassen. Er schreibt Geschichten, Gedichte, Zeitgenössisches und Historisches.

