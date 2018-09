vor 47 Min.

Die Gruppe Liederjan auf der Thaddäus-Bühne

„Ernsthaft locker bleiben“ heißt es am Freitag in Kaisheim

Kaisheim Mit ihrem Programm „Ernsthaft locker bleiben“ kommt die Gruppe Liederjan am Freitag, 28. September, 20 Uhr, in die Kleinkunstbrauerei Thaddäus. Die drei Folksänger, Liedermacher und Komödianten Philip Omlor, Jörg Ermisch und Hanne Balzer, bedienen sich aus einem fast unerschöpflichen Fundus von Zupf-, Streich-, Blas- und Tasteninstrumenten, von Tuba und Akkordeon über Waldzither, Ukulele und Harmonium bis zu Saxofon, Konzertina und Singender Säge. Aber sie können auch ohne – wenn sie etwa ein knappes Dutzend Volkslieder zum Dreiminutenstück verarbeiten oder sich nach Art der alten Meister in Madrigalform beschimpfen.

Die Mischung der Gruppe – sie steht seit 40 Jahren auf der Bühne – gilt deutschlandweit als einzigartig. Karten für ihren Kaisheimer Auftritt gibt es unter 09099/9665766 und per E-Mail: karten-thaddaeus@gmx.de. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. (dz)

