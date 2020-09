vor 32 Min.

Die Hallenbäder im Donau-Ries-Kreis öffnen wieder

Plus Die Corona-Auflagen wirken sich auf die Hallenbad-Saison aus. Wann die Hallenbäder im Landkreis Donau-Ries öffnen und welche Regeln gelten.

Die Hallenbäder öffnen wieder ihre Türen für Besucher. In Rain und Bäumenheim hat der Badebetrieb seit dieser Woche wieder begonnen, andere Bäder im Landkreis öffnen die nächsten Wochen. Doch auch in der Hallenbad-Saison müssen 2020 bestimmte Hygienevorschriften beachtet werden. Vorgeschrieben ist in den Hallenbädern eine Maskenpflicht bis zur Umkleide und es gelten die Abstandsregelungen. Der Zutritt für Personen unter zwölf Jahren ist nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich.

Donauwörth: Das Stadtbad am Mangoldfelsen öffnet wieder ab 14. September. Maximal zehn Badegäste sind während einer gebuchten Schwimmzeit von zwei Stunden zugelassen. In den Umkleiden dürfen sich zeitgleich höchstens vier Personen, in den Duschen zeitgleich maximal drei Personen aufhalten. Nach jedem Zeitfenster werden alle Kontaktflächen gereinigt und desinfiziert. Die Badegäste müssen sich rechtzeitig vorher entweder telefonisch oder über die städtische Buchungs-App zum Schwimmen anmelden. Der Einlass erfolgt fünf Minuten vor Beginn der gebuchten Schwimmzeit.

Die Hallenbäder in Rain und Bäumenheim haben bereits geöffnet

Rain: Das Hallenbad mit Sauna in Rain ist seit Montag (7. September) wieder geöffnet. In den Öffnungsintervallen von zwei Stunden dürfen sich höchstens 25 Personen im Hallenbad aufhalten. In der Sauna sind es maximal 15 Personen. Im Eingangsbereich, den Gängen sowie den Umkleideräumen gilt Maskenpflicht. Nach jedem Öffnungsintervall wird jeweils das Hallenbad und die Sauna für 30 Minuten für Desinfektionsarbeiten geschlossen.

Bäumenheim: Der Badebetrieb im Hallenbad in Bäumenheim hat am Dienstag (8. September) begonnen. Maximal 31 Personen können gleichzeitig schwimmen gehen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Öffnungszeiten haben sich verändert. Wie bisher ist die Besucherzeit auf zweieinhalb Stunden beschränkt. Bis zur Umkleide gilt Maskenpflicht. Die Spinde sind nur für die maximale Besucherzahl ausgelegt, sodass Abstand gehalten werden kann. Während des Badebetriebs werden alle Kontaktflächen einmal in der Stunde gereinigt, teilte die Schwimmmeisterin mit.

Das Jurabad in Monheim öffnet am 3. Oktober

Monheim: Das Jurabad in Monheim öffnet voraussichtlich erst wieder am 3. Oktober seine Türen für Besucher. Das Hygienekonzept soll nun erarbeitet werden, teilte die Stadt mit. Klar ist aber, dass nach den Regelungen die Becken nur eingeschränkt genutzt werden können. Beispielsweise werden die Massageliegen im Wellnessbereich in Betrieb genommen.

Nördlingen: Angesichts der spätsommerlichen Temperaturen und der Wettervorhersagen bleibt das (Frei-) Solarbad an der Marienhöhe in Nördlingen bis zum 20. September geöffnet. Ab dem 23. September startet dann die Hallenbad-Saison. Entsprechend den Vorgaben und den bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln ist auch im Hallenbad ein Besuch nur nach vorheriger Ticket-Buchung im Internet möglich. Zudem besteht im Eingangsbereich des Nördlinger Bades Maskenpflicht. Die Badezeiten sind ebenfalls in Zeitblöcke unterteilt. Die genauen zeitlichen Nutzungsmöglichkeiten sind auf einem Plakat im Eingangsbereich des Hallenbades in der Mehrzweckhalle aushängt.

In Harburg bleibt das Hallenbad vorerst geschlossen

Harburg: In Harburg hat das Hallenbad noch geschlossen. Bisher gibt es auch noch keinen Termin für eine mögliche Inbetriebnahme. Das Hauptproblem ist laut der Stadt, dass es für das Bad noch kein klares Hygienekonzept oder mögliche Öffnungszeiten gibt. Klar sei aber, dass maximal 16 Personen in die Schwimmhalle dürfen. Der Stadt sei es jedoch wichtig, zumindest wieder die Schwimmkurse anbieten zu können.

