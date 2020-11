vor 47 Min.

„Die Hemmschwelle sinkt“

Plus Gewalt gegen Polizisten ist auch im Donau-Ries-Kreis keine Seltenheit mehr. Es wurden innerhalb kurzer Zeit gleich fünf Beamte der Inspektion Donauwörth verletzt.

Von Wolfgang Widemann

Auch in einer ländlichen Gegend wie dem Donau-Ries-Kreis müssen sich Polizisten manchmal so einiges anhören. Nicht jeder begegnet den Beamten mit dem gebotenen Respekt. Dies zeigt sich laut Thomas Scheuerer, Leiter der Inspektion in Donauwörth, nicht nur zunehmend im direkten Kontakt, sondern vermehrt auch in den sogenannten sozialen Netzwerken, in denen mancher Zeitgenosse hemmungslos über die Gesetzeshüter herziehe.

„Die Hemmschwelle sinkt“, beobachtet der Hauptkommissar mit Sorge. In den vergangenen Wochen mussten dies die Beamten der Dienststelle in einer bislang selten gekannten Häufigkeit und Heftigkeit erleben.

Gewaltserie gegen Polizisten beginnt im Oktober in Donauwörth

Innerhalb eines Monats erlitten bei drei Vorfällen gleich fünf Donauwörther Polizisten Verletzungen durch Attacken. Die Serie ging im Oktober los. Passanten meldeten einen hochgradig betrunkenen Mann, der offenbar bewusstlos in der Großen Kreisstadt auf der Dillinger Straße lag.

Eine Streife kümmerte sich um den 39-Jährigen. Der wurde beim Anblick der Gesetzeshüter sofort aggressiv. Der Hilfsarbeiter trug Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen und trat gezielt gegen das Knie eines Beamten. Der Mann beleidigte zudem die Polizisten sowie anwesende Sanitäter und bedrohte diese mit dem Tod.

Mitte November vollzogen Polizeikräfte in Asbach-Bäumenheim einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 56-Jährigen. Der hatte zuvor einem Mitarbeiter des Landkreises gedroht, eine Pistole gegen ihn einzusetzen.

In Bäumenheim verletzt ein Mann zwei Beamte an den Beinen

Als die Gesetzeshüter an der Tür erschienen, leistete der Mann den Anweisungen der Beamten keinerlei Folge. Diese fesselten ihn, wogegen sich der 56-Jährige mit körperlicher Gewalt wehrte. Zwei Polizisten erlitten Verletzungen an den Beinen.

Bereits zwei Tage später folgte die nächste Auseinandersetzung. Ein 41-Jähriger erschien trotz Kündigung in einem Betrieb in Asbach-Bäumenheim und weigerte sich, das Gelände zu verlassen. Die Polizei wurde gerufen. Der Mann ließ sich davon in keiner Weise beeindrucken und leistete massiven Widerstand. Er schlug gezielt nach einer 21-jährigen Polizistin und ihren Kollegen, 39.

Glücklicherweise hätten sich die Blessuren in allen drei Fällen als nicht so schlimm herausgestellt, und die Beamten hätten weiter ihren Dienst verrichten können, schildert Inspektionsleiter Scheuerer. Die Beamten hätten die negativen und schmerzhaften Erlebnisse „relativ routiniert“ verarbeitet. Dennoch brannten sich diese ins Gedächtnis ein: „Es entsteht eine höhere Wachsamkeit bei kleineren Dingen.“

Die Erfahrung zeige: Während eines Einsatzes könne die Lage in Sekunden eskalieren – gerade, wenn eine Maßnahme anstehe, wie zum Beispiel eine Durchsuchung, eine Festnahme oder eine Blutentnahme. Es schleife sich immer mehr ein, dass sich die Betroffenen dagegen wehren.

Handelt es sich im ein gesellschaftliches Problem?

Dabei stehe die Widerstandshandlung an sich im Vordergrund: „Der Gegenüber sieht nur die Uniform und nimmt dabei in Kauf, dass sich der Polizist verletzt.“ Letztlich handle es sich wohl um ein gesellschaftliches Problem.

In den vergangenen Jahren gab es laut Statistik im Donau-Ries-Kreis jeweils etwa 60 bis 70 Fällen von Gewalt gegen Beamte.





