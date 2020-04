vor 53 Min.

Die Hochbruckers – eine musikalische Sippschaft

Nicht nur Jakob Hochbrucker, der Erfinder der Pedalharfe, war ein Talent. Archivar Hubert Krug hat noch weitere Familienangehörige recherchiert

Der Name der Familie Hochbrucker hat in Donauwörth einen besonders schönen Klang. Der Grund dafür: Ihr wohl berühmtester Sohn, Jakob Hochbrucker, hat vor 300 Jahren in seiner Instrumentenbauer-Werkstatt im Donauwörther Spindeltal die Pedalharfe („Tretharpfe“) entwickelt, gebaut und damit die Musikwelt seinerzeit revolutioniert (wir berichteten).

Doch ist er nicht der Einzige einer ganzen musikalischen Sippe, die sich in der Region hervorgetan hat. Nicht zuletzt gibt es auch eine Tagmersheimer Linie. Der Vater dieses dort ansässigen Hochbrucker-Clans war Georg Hochbrucker, so weiß Hubert Krug, der Archivar der Gemeinde Tagmersheim. Er hat sich auf dessen Spuren und die der Nachfahren begeben und schildert hier, was er herausgefunden hat:

Der erste ihm bekannte Hochbrucker war der bekannte Geigenbauer Georg Hochbrucker aus Tagmersheim, der wohl vor 1670 geboren wurde und nach 1683 starb. Sein Nachfolger war nun jener Harfenbauer Jakob Hochbrucker (1673 in Mindelheim geboren), den es nach Donauwörth zog. Jakob war zweimal verheiratet, hatte 24 Kinder und starb 1763 in Donauwörth.

Durch seine Erfindung der „Tretharpfe“ mit sieben Pedalen wurden die älteren chromatischen Systeme überholt. Bei Hochbruckers Modell wurde die manuelle Umstimmung der Harfe durch einen Mechanismus ersetzt, der von zunächst fünf, später sieben Pedalen ausgeht. Dadurch werden alle gleichnamigen Saiten um einen halben Ton erhöht. Der bahnbrechende neue Gedanke dieses Systems war, die bisher beim Harfenspiel unbeschäftigten Füße einzubeziehen. Von Jakob Hochbruckers Kindern – also aus der Donauwörther Linie – sind in musikalischer Hinsicht erwähnenswert:

Simon (1699-nach 1750). Er trat im Jahre 1729 in Wien vor dem Habsburger Kaiser Karl VI. auf und spielte seine Harfe auch in Brüssel, Braunschweig und Leipzig, wo er auch in Johann Sebastian Bach einen Zuhörer fand.

Johann Baptist (1732-1819) – Musiker und Komponist – spielte seine Harfe am Hofe von König Ludwig XV. in Paris. Die Pedalharfe wurde dort zum Lieblingsinstrument der Damen der vornehmen Gesellschaft.

Als weiterer Harfenist ist noch der Bruder Johann Christoph (1715- etwa 1745) erwähnt.

Die Tagmersheimer Reihe beginnt mit einem weiteren Bruder Jakobs, nämlich Elias Hochbrucker (1683-1759), der in Tagmersheim als Lehrer wirkte und ebenso als Harfenspieler bezeichnet wird. Am 1. August 1718 schloss der – mit der Berufsbezeichnung Künstler – Ausgewiesene in der Kirche von Tagmersheim die Ehe mit Afra Fauser(in). Aus dieser Ehe sind folgende Kinder bekannt:

Maria Theresia (geboren 1719)

Maria Francisca (* 1720)

Maria Othilia (* 1721)

Josephus Carolus (* 1724)

Franciscus Christianus (* 1727)

Johannes Antonius (* 1729)

Susanna (* 24. Juli)

Georgius Michael (* 1733)

Barbara Josepha (* 1735)

Maria Anna (* 1739)

Das fünfte dieser Kinder ist Christian, der berühmteste Hochbrucker aus dieser Linie. Auf ihn hat Archivar Hubert Krug sein besonderes Augenmerk gelenkt. Er hat durch Anfrage beim Institut für Musikwissenschaften der Universität München erfahren, dass dieser Christian (Coelestin), in Tagmersheim geboren, später an folgenden Orten gewirkt hat: Freising, Gumpoldskirchen, London, München, Neuburg/Donau und Paris.

Sein Vater hat ihn anfangs in deutscher und lateinischer Sprache, später dann auch in Gesang, Orgel- und Harfenspiel unterrichtet. Danach studierte er in Neuburg und dann in Freising und zeichnete sich überall in Wissenschaften und der Tonkunst aus. Nach zurückgelegten philosophischen Studien wurde Christian in den Benediktiner-Orden der ehemaligen Abtei Weihenstephan bei Freising aufgenommen. Dort legte er am 15. Oktober 1747 die Ordensgelübde ab und wurde am 9. April 1752 zum Priester geweiht.

Christian Hochbrucker galt als vortrefflicher Organist und ausgezeichneter Harfenspieler, wie Hubert Krug recherchiert hat. Die Bekanntschaft, die er mit dem Fürstbischöflichen Kapellmeister Cammerloher (das Gymnasium in Freising ist das Cammerloher Gymnasium) in Freising gemacht hatte, war ihm besonders in seinem Vorhaben nützlich, Komposition und Kontrabass gründlich zu studieren. Zu Ende des Schuljahres 1774 führten seine Studenten in Freising sein Singspiel „Die Juden in der Gefangenschaft des Manasse“ auf.

Christian Hochbrucker war sehr angesehen und wurde in Paris Lehrer und Kammervirtuose der französischen Königin Marie Antoinette. Als sich Wolfgang Amadeus Mozart 1777 in Paris aufhielt, schrieb dessen Vater Leopold ihm einen Brief, in dem er Persönlichkeiten des Pariser Musiklebens charakterisierte und dabei auch Christian Hochbrucker erwähnte. Doch was er über ihn schreibt, wirft kein gutes Licht auf den schwäbischen Harfenisten: „Er ist, wie du weißt, ein lustiger Narr, aber seinen Umgang musst du meiden, denn er ist wegen seinem liederlichen Leben in dem schlechtesten Ruef, ein grober Kerl und Schuldenmacher.“ Ob Wolfgang Amadeus den Rat des Vaters beherzigte, ist nicht bekannt. Jedenfalls erwähnt er ihn nicht in seinen Briefen.

Weiter stammen von Pater Coelestin, wie Christian Hochbrucker als Klosterbruder hieß, sechs Sonaten für Harfe (de la Guiche gewidmet, ca. 1771). Hochbrucker starb am 23. April 1805 in Wien.

In Tagmersheim werden die anderen männlichen Nachfahren des Elias Hochbrucker sämtlich als Harfenspieler oder Harfenbauer in den Pfarrmatrikeln bezeichnet. Bei Michael Hochbrucker, dem achten Kind in der Reihe, fällt hingegen die besondere Bezeichnung Rechtsassessor und Nebenerwerbslandwirt auf. Er heiratete 1758 eine Tochter des „Ehrenmannes und Zementarbeiters“ Wolfgang Kugler und dessen Frau Maria. Bei den Töchtern ist musikalisches Interesse nicht erwähnt, aber fast alle haben in angesehenen Stand geheiratet.

Angesehene Persönlichkeit

Elias Hochbrucker war in Tagmersheim eine angesehene und hochgestellte Persönlichkeit. Zu diesem Schluss kommt Archivar Hubert Krug aufgrund der Tatsache, dass „bei ihm als einzigem damaligen Bürger die Bezeichnung Dominus in den Matrikeln erwähnt ist“. Diese Bezeichnung führte laut Krug sonst nur noch die Herrschaft im Schloss. „Ein weiterer Hinweis auf diese Stellung dürfte auch sein, dass Elias Hochbrucker bei nicht wenigen Eheschließungen als Zeuge fungierte.“