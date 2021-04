Die „Innenministerin“ des Bezirkskrankenhauses Donauwörth geht

Die Pflegedirektorin des BKH Donauwörth, Gabriele Bachhuber, geht nach 20 Jahren in den Ruhestand. Nachfolgerin kommt aus Augsburg.

Für die einen ist sie „die gute Seele“, die anderen bezeichnen sie als „Innenministerin der Klinik“ und als „Multitalent“. Einig sind sich alle darüber, dass mit Pflegedirektorin Gabriele Bachhuber eine Institution das Bezirkskrankenhaus (BKH) Donauwörth verlässt. Die 62-Jährige tritt am 1. Juni in die passive Phase ihrer Altersteilzeit ein – nach 47 Dienstjahren, inklusive zwei Erziehungsjahren. Ihr letzter Arbeitstag ist der 7. Mai. Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik hat sie mit aufgebaut und vom ersten Tag an geprägt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Untergeschoss der Donau-Ries Klinik. Hier ist nicht nur das ins Allgemeinkrankenhaus integrierte BKH zu finden, dort befindet sich auch Bachhubers Büro und damit quasi die Schaltzentrale der psychiatrischen Einrichtung. Welche Bedeutung die scheidende Pflegedirektorin für das seit 2016 eigenständige BKH Donauwörth hat, verdeutlicht Ärztlicher Direktor Dr. Karel Frasch. „Sie kann und macht alles und ist nicht nur klinisch-pflegerisch fit. Sie ist unheimlich fleißig, weiß über alles Bescheid und scheint überall gleichzeitig zu sein. Jeder kommt mit seinen Fragen zu ihr“, beschreibt er ihre Fähigkeiten. Bachhuber sei die „gute Seele der Klinik“. Gemeinsam mit Regionalleiter Stefan Reitsam bilden Bachhuber und Frasch die örtliche Krankenhausleitung.

Geboren in Lechsend, wohnt Bachhuber heute in Burgheim

Geboren wurde Bachhuber in Lechsend. Heute wohnt sie in Burgheim. An der Berufsfachschule für Pflege am BKH Kaufbeuren erlernte sie früh den Beruf einer Krankenschwester. Nach dreijähriger Ausbildung „schnupperte sie erst mal Luft in der Somatik“: zunächst im Kreiskrankenhaus Dachau, dann im OP der Klinik in Neuburg. 1983 wechselte sie in die Psychiatrie am Klinikum Ingolstadt, wo sie nach und nach fünf Stationen mit in Betrieb nahm.

„Damals habe ich schnell gemerkt: Psychiatrie ist meins.“ 2001 stand dann die Eröffnung einer psychiatrischen Einrichtung an der Donau-Ries Klinik Donauwörth an – Bachhuber war von Anfang an mit dabei. Donauwörth war damals noch Zweigstelle des BKH Günzburg.

Zum Start gab es nicht einmal ein Blatt Papier

„Ich kam hier an und es war nichts da: kein Bett, kein Radiergummi, kein Blatt Papier. Ich wusste zunächst nicht, an wen ich mich wenden soll, denn die Verantwortlichen saßen alle in Günzburg.“ Wichtige Fragen beispielsweise der Essens- und Medikamentenversorgung mussten geklärt werden. „Neuerungen sind wichtig. Viel zu lesen und zu hören und allem gegenüber aufgeschlossen zu sein sorgt dafür, dass wir nicht alt werden“, sagt sie und schmunzelt. Indem sie sich um jedes Details kümmerte, lernte sie das Haus in Donauwörth in- und auswendig kennen.

Als 2016 klar war, dass die psychiatrische Abteilung des BKH Günzburg groß und stark genug war, um den gesamten Landkreis Donau-Ries versorgen zu können, wurde die Klinik eigenständig und Bachhuber von einer Pflegedienstleiterin zur Pflegedirektorin befördert. Heute umfasst das BKH 40 stationäre Betten auf zwei Stationen, 16 tagesklinische Plätze sowie eine Psychiatrische Institutsambulanz. 80 Voll- und Teilzeitkräfte arbeiten hier, die meisten in der Pflege.

Iris Frank: BKH Donauwörth genießt einen guten Ruf

Außerhalb ihrer Arbeitszeit absolvierte sie eine knapp dreijährige Ausbildung zum Sozialwirt sowie eine Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin, die fünf Jahre dauerte. „Wir haben hier in der Klinik eine geringe Fluktuation. So lange und eng zusammenzuarbeiten – bei manchen über 20 Jahre, das schweißt zusammen. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Bachhuber. „Ich bin meinen Mitarbeitern sehr dankbar, ohne deren Mitwirken hätte ich nicht so viel geschafft.“.

Sie wird die neue Pflegedirektorin des Bezirkskrankenhauses Donauwörth: Die 42-jährige Iris Frank kommt vom BKH Augsburg. Foto: Georg Schalk

Ihre Nachfolgerin steht fest: Es ist die 42-jährige Iris Frank. Die gebürtige Bobingerin, die im Kreis Aichach-Friedberg wohnt, arbeitet seit 13 Jahren im BKH Augsburg. Zuletzt war sie dort als stellvertretende Stationsleitung und bis zu ihrem Wechsel als kommissarische Stationsleitung auf einer Altersdepressions-Station tätig. Sie absolvierte ein berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Personal- und Organisationspsychologie. Frank will sich weiterentwickeln und den nächsten beruflichen Schritt gehen. Das BKH in Donauwörth genieße einen guten Ruf und sei ein „familiär geführtes, wie auch überschaubares Krankenhaus“ mit motivierten Teams. Frank: „Frau Bachhuber hat mit den Kolleginnen und Kollegen über sehr lange Zeit großartige Arbeit geleistet und das BKH Donauwörth zu dem gemacht, was es heute ist.“