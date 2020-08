00:32 Uhr

Die Kanal- und Wasserleitungen werden erneuert

Am 24. August sind in Donauwörth einige Straßen komplett gesperrt

Die Stadtwerke Donauwörth erneuern ihre Kanal- und Wasserleitungen in der Benno-Benedicter-Straße. Betroffen ist laut einer Pressemitteilung der Bereich von der Parkstraße bis zum Dr.-Michael-Samer-Ring. Weiterhin werden die Wasserleitungen in der Mönchshaustraße, in der Schanzbogenstraße und in der Oldenaustraße erneuert. Die Bauarbeiten werden am Montag, 24. August, beginnen und voraussichtlich bis zum Ende des Jahres andauern.

Folgender Bauablauf ist geplant:

24. August bis 25. September Wasserleitungsarbeiten in der Schanzbogenstraße;

7. September bis 30. Oktober Wasserleitungsarbeiten in der Mönchshaustraße;

14. September bis 13. November Wasserleitungsarbeiten in der Oldenaustraße;

21. September bis 31. Dezember Wasser- und Kanalleitungsarbeiten in der Benno-Benedicter-Straße von der Parkstraße bis zum Dr.-Michael-Samer-Ring.

Während der Bauzeit sind die jeweiligen Straßen voll gesperrt. Der Anliegerverkehr wird aufrechterhalten. Sollten Einfahrten der Anlieger betroffen sein, wird die bauausführende Firma rechtzeitig informieren. Eine Ausfahrt der Anlieger in die Benno-Benedicter-Straße ist von den Ringstraßen jederzeit möglich. Die Mülltonnen sind während der Bauzeit im Bereich der Baustelle bereitzustellen. Die Stadtwerke werden dann dafür sorgen, dass die Mülltonnen in der Benno-Benedicter-Straße zur Abholung bereitgestellt werden. Den Stadtwerken ist bewusst, dass die Bauarbeiten nicht ohne Behinderungen möglich sind und bitten daher um Verständnis. (pm)

