16:02 Uhr

Die Kandidaten schickt die Harburger CSU ins Rennen

Der Ortsverband nominiert die Stadtratsliste für die Kommunalwahl im März. Zugleich wird die Agenda für die nächsten sechs Jahre vorgestellt.

Der CSU-Ortsverband Harburg hat seine Stadtratsliste für die Kommunalwahl nominiert. Ortsvorsitzender Wolfgang Stolz bedankte sich bei den Listenkandidaten für die Bereitschaft. Die Liste enthalte 20 „engagierte Persönlichkeiten mitten aus dem Gemeindeleben“.

Sie kommen aus unterschiedlichen Ortsteilen, Berufen und Lebensbereichen und stehen für verschiedenste Interessenschwerpunkte. Persönlichkeiten, die sich für neue, kritische Positionen einsetzen, seien auf der Kandidatenliste genauso vertreten wie Stadträte mit langjähriger Erfahrung. Alle Kandidaten verbinde neben der Liebe zur Heimat das Bemühen um eine berechenbare, verantwortungsvolle und nachhaltige Stadt- und Ortsteilpolitik so der Vorsitzende.

Ein besonderer Dank ging an die amtierenden Stadträte Elisabeth Trüdinger, Klaus Schorradt, Armin Huber, Volker Falch und Matthias Röthinger, die nicht mehr für die nächste Amtsperiode kandidieren. Besonders froh sei man, dass sich Bürgermeister Wolfgang Kilian auf Bitte des Vorstands bereit erklärt habe, erneut für den Kreistag zu kandidieren.

Kandidaturen auch für den Kreistag

Stolz wird ebenfalls auf der CSU-Kreistagsliste kandidieren. Bürgermeisterkandidat Bernd Spielberger wird mit weiteren Ortverbandsmitgliedern auf der Kreistagsliste der JB/AB kandidieren. Mit 100 Prozent Zustimmung verabschiedeten die Ortsverbandsmitglieder die Stadtratsliste samt Reihung. Zur Begrüßung stimmten Kreisvorstandsmitglied Birgit Rößle und Landrat Stefan Rößle die zukünftigen Kandidaten auf den Wahlkampf ein und betonten die Wichtigkeit des kommunalen Mandates für unsere Demokratie.

Bürgermeisterkandidat Bernd Spielberger stellte das CSU-Kommunalwahlprogramm vor. Dieses stelle eine „Agenda Zukunft Harburg 2026“ dar. Diese solle nicht starr, sondern getreu dem Parteimotto „näher am Menschen“ in Bürgerideenwerkstätten fortgeführt und ausgebaut werden. Neben der Einführung eines städtischen Umweltzukunftsprojektes soll auch die Digitalisierung an der Grund- und Mittelschule sowie in der Verwaltung fortgeführt werden.

Einführung einer „Bürger-App“

Dies soll unter anderem mit dem Ausbau von digitalen Klassenzimmern und der Einführung einer „Bürger-App“ erfolgen. Angedacht ist auch die Einführung eines Ehrenamtsbeauftragten. Dies seien nur einige Punkte, auf seiner Prioritätenliste, die Spielberger mit der CSU für die Zukunft Harburg angehen möchte. Das Wahlprogramm wird ausführlich in den Wahlversammlungen vorgestellt und schriftlich für die Bürger veröffentlicht.

Für die Stadtratsliste wurden nominiert: 1. Bernd Spielberger, Bürgermeisterkandidat für Harburg; 2. Wolfgang Stolz ( Harburg); 3. Tobias Eska ( Harburg); 4. Erich Reichenmeier ( Ebermergen); 5. Dominik Wiche (Heroldingen); 6. Herbert Baab (Hoppingen); 7. Siegfried Mitzel (Großsorheim); 8. Robert Dürrwanger ( Ebermergen ); 9. Walter Beck (Hoppingen); 10. Martin Stadelmann (Ronheim); 11. Martin Michel ( Harburg); 12. Jörg Röthinger ( Ebermergen); 13. Jakob Wiedemann ( Harburg); 14. Melanie Hach ( Harburg); 15. Kathrin Laure (Mündling); 16. Willibald Quasnitschka ( Ebermergen); 27. Karl Martin Graß ( Harburg); 18. Diana Winter ( Harburg); 19. Rudolf Neiber ( Harburg); 20. Michael Haber (Brünsee).

Themen folgen