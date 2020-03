vor 32 Min.

Die Kirchen reagieren auf Corona

Gottesdienste finden (Stand: Freitag) unter besonderen Vorkehrungen statt, anderes muss reduziert werden.

Von Thomas Hilgendorf

Im Hinblick auf den morgigen Sonntag sind zahlreiche Christen verunsichert: Soll man in die Kirche gehen in Zeiten eines scheinbar leicht überspringenden Virus – oder doch lieber zu Hause bleiben?

Christliche Andachten in Hausgemeinschaften möglich

Dekan Robert Neuner sieht sich irgendwie an die Anfänge der Christenheit zurückversetzt. „Es sind besondere Zeiten“, resümiert Donauwörths katholischer Stadtpfarrer im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwar würden die normalen Gottesdienste in den katholischen Kirchen am Sonntag – Stand: Freitagnachmittag – stattfinden, dennoch könne er „keinem verdenken“, wenn ein Gläubiger angesichts der Lage zu Hause bleibt. Vielleicht werde die Tendenz in nächster Zeit wieder eher dorthin gehen, dass christliche Andachten auch in Hausgemeinschaften gefeiert werden – eben wie in den Anfangsjahren der jungen Kirche. Alle Veranstaltungen der katholischen Kirche stünden „auf dem Prüfstand“, so Neuner. Das Bistum Augsburg gebe vor, Veranstaltungen, so sie denn nicht unbedingt nötig seien, ausfallen zu lassen. Sämtliche Seniorenveranstaltungen entfallen demnach im Dekanat Donauwörth, ebenso wird es bis auf Weiteres keine Gottesdienste in Altersheimen geben; die Kommunionvorbereitung sei ausgesetzt, genau wie der anstehende Kreuzweg mit den Kindern in Donauwörth. Auch die Chorproben werden ausgesetzt. Schon seit Längerem sind die Weihwasserbecken leer.

Das evangelische Dekanat Donauwörth hat „Empfehlungen zum kirchlichen Leben in Zeiten der Corona-Pandemie“ ausgegeben. Hierin ist klar zum Ausdruck gebracht, dass die Kirchen nicht generell geschlossen sein sollen: „Gerade in dieser von Unsicherheit geprägten Zeit kann es für Menschen sehr wichtig sein, sich in eine Kirche zu setzen, eine Kerze anzuzünden und einfach zur Ruhe zu kommen.“

Evangelische Kirche: Gottesdienste sollen weiter angeboten werden

Viele der evangelischen Kirchen seien geöffnet, sie „können gerade in dieser Zeit ihre bergende Kraft entfalten und damit Angst, Zynismus und Apathie entgegenwirken“. Die Landeskirche empfehle, „je nach Möglichkeit vor Ort, Angebote für seelsorgerliche Begleitung auch öffentlich zu machen (in geöffneten Kirchen, in Pfarrämtern und eventuell auch telefonische Sprechstunden)“. Gottesdienste sollen aber „wie bisher“ angeboten werden, es solle allerdings „dabei auf größeren Sitzabstand“ geachtet werden – ebenfalls: Stand Freitagnachmittag. Gegebenenfalls müsse „auch eine Beschränkung der Teilnehmendenzahl“ in Betracht kommen.

Zur Begrüßung und Verabschiedung sollten „Gesten ohne Körperkontakt“ gemacht werden. Weiterhin heißt es: „Bei der Abendmahlsausteilung ist das subjektive und objektive Ansteckungsrisiko höher. Wir bitten daher sorgfältig zu prüfen, ob der Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert werden soll.“ Auch Konfirmationen stehen eigentlich bald an: Für die Konfirmationsfeiern empfiehlt die evangelische Landeskirche „den intensiven Dialog mit den Familien der Konfirmanden“. Gerade die aufwendige Vorbereitung der Feiern durch die Kirchengemeinde und die Familien „macht hier eine gute Abstimmung nötig“. Eine Idee wäre es, „auf kleinere Formen auszuweichen“ – zum Beispiel nur mit dem Konfirmanden, den Eltern und Paten sowie den Kirchenvorstehern: „Auf jeden Fall werden im Gespräch mit den Eltern auch Ausweichtermine angeboten werden.“ Bestattungen finden statt, kirchliche Trauungen sollen indes „besonders sorgsam mit den betroffenen Brautpaaren“ besprochen werden. Bei Freizeiten und Tagungen bittet das Dekanat „um große Zurückhaltung“: „Wir empfehlen, gemeinsame Fahrten, Freizeiten ( …) zu verschieben.“

Körperkontakt vermeiden

In der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Donauwörth finden Gottesdienste statt, allerdings wird auch hier darauf hingewiesen, dass Körperkontakt (etwa Händeschütteln) zur Begrüßung oder zur Verabschiedung vermieden werden sollte. Wer Krankheitssymptome zeige, der solle zu Hause bleiben. Man wolle sich an sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen halten.

Indessen betont Dekan Neuner, dass diejenigen, die nun aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben, um sich und andere zu schützen, sich keine Vorwürfe machen sollten. Vor allem diejenigen, „die gefährdet sind“, sollten lieber zu Hause bleiben. Im Hinblick auf das bevorstehende Osterfest ließe sich, so Neuner, bis dato nichts Gewisses sagen. Eventuell müsse man auch hier an alternative Formen des Gottesdienstes denken: „Wir prüfen, ob wir Gottesdienste auch per Livestream im Internet übertragen können“, berichtet Stadtpfarrer Neuner. Vieles im Hinblick auf Aussagen über kirchliche Veranstaltungen sei aktuell im Vagen: „Es kann sich von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde ändern.“ Und: Die Grußformel „Bleiben sie gesund!“ habe nun einen wesentlich ernsthafteren Hintergrund bekommen, sagt Neuner.

