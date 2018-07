vor 35 Min.

Die Kleine Wörnitz ist wieder trocken

Fische und Muscheln sterben im Flussbett. Was der Klimawandel damit zu tun hat.

Von Michael Heidecker

Anwohner und Spaziergänger haben es schon bemerkt: Die kleine Wörnitz, die die Grenze zwischen Ried und Altstadt bildet, ist seit einiger Zeit völlig ausgetrocknet. Etliche Fische und Muscheln liegen tot im Flussbett. Laut Bernhard von Roda, dem Stellvertretendem Leiter des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth, ist der Grund dafür der niedrige Wasserstand der großen Wörnitz, aus der somit kein Wasser mehr in diesen Flusszweig fließen kann.

In den vergangenen Jahren ist das vermehrt passiert

Das geschehe in den vergangenen Jahren vermehrt, wie er auf Anfrage Auskunft gibt. Im Vorjahr sei die kleine Wörnitz schon ab dem Frühjahr bis November die meiste Zeit wasserlos gewesen. Laut von Roda sind die Auswirkungen des Klimawandels somit direkt an der Wörnitz zu sehen: Auf extremere Trockenzeiten folgen stärkere Regenfälle, die zu Überschwemmungen führen. Außerdem steige die Wassertemperatur und der Sauerstoffgehalt nehme ab, was gefährlich für das Ökosystem des Flusses ist, wie er sagt. Um das Ried vor Hochwassern zu schützen, wurde die kleine Wörnitz an ihrem Anfang und Ende 1994 mit Schleusen versehen.

