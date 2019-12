vor 34 Min.

Die Krippen aus dem Atomschutzbunker

Bei den Kursen des Krippenvereins Mertingen können sich Laien ihr eigenes Kunstwerk basteln. Die Veranstaltung findet regen Anklang.

Von Daniel Weigl

Johanna Hofmann ist hoch konzentriert. Mit einem gelben Cuttermesser schneidet sie feine Linien in ein Stückchen Styrodur. Im Vorbeigehen ruft ihr Johanna Reiter zu: „Nimm bloß kein Lineal, sonst wird es nicht authentisch!“ Denn die feinen Linien sollen später einmal ein altes Mauerwerk in der selbst gebastelten Laternenkrippe von Johanna Hofmann darstellen. Damit sich das Ergebnis auch sehen lassen kann, besucht die Tapfheimerin den Laternenkrippenkurs des Mertinger Krippenvereins. Jährlich bietet der Verein vier Kurse an.

Zwei Krippenbaukurse und zwei Laternenkrippenbaukurse. An sechs Abenden basteln die acht Teilnehmer von 19 bis 23 Uhr an ihren Eigenkreationen. Unterstützt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei von Johanna Reiter. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Krippenvereins und die Fachfrau, wenn es um Krippen geht.

Ausbildung in Österreich

In Österreich hat sie sogar eine Ausbildung zur Krippenbaumeisterin erfolgreich absolviert und hat zu Hause über 50 Exemplare ausgestellt. „Fernsehschauen brauche ich nicht. Da sitze ich mich lieber in meinem Keller und baue an meinen Krippen“, so die Kursleiterin aus Pfaffenhofen. Dabei bildet sie sich regelmäßig weiter, lernt neue Techniken und Materialien kennen und gibt ihr Wissen an ihre Kursteilnehmer weiter. „Es macht wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wie sich die Leute über ihre gebastelte Krippen freuen“, erklärt Johanna Reiter während sie mit einem heißen Draht schmale Streifen aus Styrodur schneidet.

Während früher viel Holz verarbeitet wurde, ist aktuell der flexible Dämmstoff beliebt. Die schmalen Streifen gehören zu Stefanie Jalls orientalischer Krippe. Sie kommen an einen, von Johanna Reiter eigenhändig gegossenen Gipssockel und verbinden diesen mit der restlichen Säule – das Innenleben einer Papierrolle. „Später wird das Ganze mit Leimwasser eingepinselt und verputzt“, erklärt Stefanie Jall. Ihre Schwiegermutter habe schon zwei Krippen in Mertingen gebaut, nun wolle sie unbedingt eine Laternenkrippe verrät die Lauterbacherin.

Verein stellt die Materialien

Die Laterne hat sie selbst mitgebracht, die Materialien werden vom Verein gestellt. „Welche Krippen gebaut werden, dürfen die Teilnehmer natürlich selbst entscheiden“, erklärt Rudi Sailer, Vorsitzender des Krippenvereins. Als Orientierungshilfe hat Sailer Fotobücher und Alben mit Krippen vergangener Kurse mitgebracht.

„Die meisten haben schon grobe Vorstellungen, ob sie eine Orientalische oder beispielsweise eine alpenländische Krippe bauen wollen. Im Detail hilft aber meistens unsere Johanna Reiter“, so der Vorsitzende. Welche Krippe es am Ende sein soll, hängt in erster Linie von den Figuren ab. Entscheidend ist hierbei der heilige Josef. „Da er von der Heiligen Familie der einzige Aufrechtstehende ist, orientiert sich die Größe der Krippe an ihn“, erklärt Johanna Reiter.

Willy Wiedholz aus Biberbach wusste diesmal genau, welche Krippe er bauen möchte. Er ist bereits zum dritten Mal dabei und hat sein „Objekt der Begierde“ bei der alle zwei Jahre stattfindenden Krippenausstellung des Mertinger Krippenvereins in der Grundschule entdeckt. Zwar hat er schon etwas Erfahrung gesammelt, dennoch gibt er offen zu: „Ohne die Unterstützung von Johanna wären wir verloren.“

Dies merken auch zwei weitere Kursteilnehmer, die festgestellt haben, dass ihre Figuren für die Krippe zu klein sind. Johanna Reiter hat auch hierfür die passende Lösung: „Da machen wir einen Holzboden rein, und fertig.“

Die Sicherheit ist gegeben

Dass die Krippen plötzlich verschwinden, darüber müssen sich die Teilnehmer übrigens keine Sorgen machen. Denn die Kurse finden im ehemaligen Atomschutzbunker der Gemeinde Mertingen im Keller des Ärztehauses statt. „Das ist das wohl sicherste Vereinsheim in ganz Deutschland“, schmunzelt Rudi Sailer.

Ob dies ein Grund ist, warum das „Krippenbaugeschäft“ in Mertingen boomt, ist nicht bekannt. Über mangelnde Teilnehmerzahlen muss sich Rudi Sailer jedenfalls keine Gedanken machen. „Manchmal haben wir Wartezeiten von über zwei Jahren“, berichtet der Vorsitzende. Wer meint, es würden nur ältere Hobbybastler die Kurse besuchen, der täuscht sich. „Das ist bunt gemischt. Bei uns haben schon Jugendliche ihre eigene Krippe gebaut“, erklärt Sailer.

Auch bei den Geschlechtern gibt es keine Tendenz. „Das hier ist keine Männerdomäne, beim letzten Kurs waren es sieben Frauen und ein Mann.“ Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Krippenbauexperten ein Ehepaar. Zunächst haben diese zusammen an einer Krippe gearbeitet.

Familien sind nicht selten

„Als es vermehrt zu Meinungsverschiedenheiten kam, haben sie sich beim nächsten Kurs getrennt angemeldet und ihre eigenen Krippen gebaut und diese schließlich zu Hause zusammengestellt.“ Dass Familien die Kurse besuchen ist keine Seltenheit. Johanna Hofmann war beispielsweise mit allen vier Kindern schon zu Gast. „Es macht immer wieder auf Neue Spaß, und man ist auf das Ergebnis an Weihnachten stolz“, so die Tapfheimerin. Stolz sind meistens alle auf ihr Werk.

In Mertingen wird das sogar mit einem kleinen Fest gefeiert. „Wenn eine Krippe fertig ist, bringt der Besitzer dann eine kleine Brotzeit mit, und wir feiern eine Art Hebauf“, erklärt Rudi Sailer. Auch im nächsten Jahr wird es wieder Grund zum feiern geben. Denn: Krippenbauen in Mertingen liegt im Trend.

Wann die Ausstellung zu sehen ist

Der Krippenverein Mertingen lädt vom Sonntag, 29. Dezember, bis zum Mittwoch, 1. Januar, jeweils von 13 bis 18 Uhr, zur Krippenausstellung in die Antonius-von-Steichele-Grundschule ein. Zu sehen sind über 80 Krippen und Laternen, die von den Kursteilnehmern der vergangenen beiden Jahre selbst gefertigt wurden. Zudem werden in einer Tombola sechs verschiedene Krippen verlost.

