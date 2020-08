00:31 Uhr

Die Magie der Schnapszahlen

Wissen Sie, was eine Schnapszahl ist? Ja?

Nein, nicht die Zahl der Schnäpse, die Sie brauchen, bis Sie nicht mehr zählen können!

Nein, auch nicht die Zahl, die auf den Schnapsflaschen steht – die mit dem Prozentzeichen!

Eine Schnapszahl ist eine Zahl, die nur durch gleiche Ziffern dargestellt wird. Also 11, 22, 333, 666 usw.

Die Bezeichnung kommt wohl von Spielen mit mehreren Teilnehmern, bei denen derjenige, der eine solche Zahl als Punktestand erreicht, einen Schnaps für die Mitspieler spendieren muss.

Vielleicht kommt es aber auch daher, dass man nach zu vielen Schnäpsen doppelt sieht und so statt 2 Euro schon mal 22 Euro bezahlt. Aber in diesem Zustand ist einem das sicher recht gleichgültig!

Oder vielleicht steckt Zahlenmagie dahinter? Eine milde Form der Zahlenmagie. Immerhin kommt der Schnapszahl 666 in der Offenbarung des Johannes eine besondere Bedeutung zu. Und für ein bisschen Magie und Aberglauben sind wir ja so ziemlich alle zu haben. Nicht umsonst fängt die „närrische Zeit“ am 11.11. an, und viele Heiratswillige suchen sich so ein Datum als Hochzeitstag aus – es bringt ja Glück! Zumindest für den Ehemann: Er wird so ein Hochzeitsdatum mit ziemlicher Sicherheit nicht so leicht vergessen! Nichtsdestotrotz sind viele an solchen Tagen geschlossene Ehen wieder geschieden. War wohl nichts mit dem Glück.

Neulich gab es einen besonderen Tag. Es war der 20.02.2020. Das ist zwar streng genommen keine Schnapszahl, aber ich will das mal nicht so genau nehmen. Jedenfalls wartete ich auf eine spezielle Uhrzeit. Sie können sich sicher denken, welche.

Ja, richtig: 20.20 Uhr.

So etwas gibt es nur einmal im Leben! Also Kamera gezückt und das dokumentiert! Und schon war eine Idee geboren: Welche Schnapszahlen sind mir bisher begegnet, die eine besondere Bedeutung haben oder hatten?

Die erste könnte die 22 sein – die „bronzene Hochzeit“ nach 22 Jahren Ehe. Hab ich irgendwie verpasst. Nicht die Ehe, sondern die besondere Feier!

Die 333 begleitet mich seit dem Geschichtsunterricht meiner Schulzeit. Mit dem Spruch „Drei, drei, drei, bei Issos Keilerei“ merkten wir uns ein wichtiges Ereignis in der griechischen Geschichte. Das Drumherum habe ich allerdings längst vergessen!

Die Zahl 444 aber ist wirklich bedeutsam für mich. Ich hatte mir ein neues Auto gekauft und war auf dem Weg, um die Zulassung zu regeln. Vorher besuchte ich noch ein Café und trank einen Cappuccino, garniert mit einem Stückchen Kuchen.

Preis: 4,44 Euro.

Als ich dann kurz darauf in der Zulassungsstelle mein Wunschkennzeichen angeben sollte, gab es das nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich musste eine andere Buchstabenkombination wählen und die Ziffernfolge, die ich wollte, gab es auch nicht. Die Angestellte scrollte ein bisschen auf der entsprechenden Seite im Computer und meinte dann: „Ich könnte Ihnen die 444 anbieten.“ Na, wenn das kein Zeichen war! Natürlich nahm ich diese Nummer für mein neues Kennzeichen.

Etliche Jahre und Preiserhöhungen später kostete mich die gleiche Gaumenfreudenkombination im gleichen Café 5,55 Euro.

Mit der 66 verbinde ich das Lied von Udo Jürgens. Angeblich fängt dann das Leben an! Aber das ist bekanntlich Ansichtssache.

Die 77 gilt allgemein als Glückszahl. Doch da ich nicht Lotto spiele, ist das „Spiel 77“ nicht wirklich wichtig für mich. Aber da fällt mir ein, dass es Anfang der Sechziger- jahre eine amerikanische Fernsehserie gab, die wir uns ansehen durften: „77 Sunset Strip“. Kennt die noch jemand von Ihnen?

Erst die 88 hat wieder eine, wenn auch geringfügige, Bedeutung: Meine Großmutter starb im Alter von 88 Jahren. Ob ich es ihr gleichtue – oder sie sogar toppe?

Vielleicht habe ich Sie ja jetzt auf den Geschmack gebracht.

Also – machen Sie sich auf die Suche nach Ihren eigenen Schnapszahlen – mit oder ohne Schnaps!