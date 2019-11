09.11.2019

Die Meinung der jungen Leute ist gefragt

Die Jugend soll in Donauwörth fortan stärker in die Stadtentwicklung einbezogen werden. Was geplant ist

Die Stadtjugendpflege der Stadt Donauwörth und die City- Initiative wollen gemeinsam die Jugend in die Stadtentwicklung einbeziehen und passende Angebote der Jugendbeteiligung entwickeln. Deshalb läuft derzeit, noch bis Mitte Dezember, eine Jugendbefragung, bei der junge Leute im Alter von 14 bis 27 Jahren mithilfe eines Fragebogens nach ihrer Meinung, nach Wünschen und Ideen gefragt werden: Was ist gut, was fehlt in Donauwörth? Wie bekommst du Infos? Was motiviert dich, aktiv bei Projekten der Stadtgestaltung oder Jugendbeteiligung mitzumachen? Was würdest du an einem Tag als Bürgermeister machen?

Zu bereits bestehenden Formaten der Jugendbeteiligung gehört zum Beispiel das jährliche Jugendforum der Stadt Donauwörth. „Mit der neuen Aktion der Jugendbefragung dieses Jahr wollen wir jungen Leuten eine Stimme geben und zur aktiven Beteiligung an der Stadtentwicklung motivieren. Es könnte zusätzlich zum Beispiel auch eine Jugendsprechstunde eingerichtet werden oder ein Runder Tisch für Projekte zur Mitgestaltung“, so die Jugendpflegerin der Stadt Donauwörth, Daniela Benkert.

Der Vorsitzende der CID, Markus Sommer, ergänzt: „Gemeinsam wollen wir neue Angebote schaffen oder auch bestehende gute Angebote erhalten und verbessern.“ Online können junge Leute den Fragebogen unter www.surveymonkey.de/r/FR39GFD ausfüllen. Den Link dorthin gibt es auch unter www.donauwoerth.de (gleich auf der Startseite) oder auf der Webseite www.kjr-donau-ries.de/stadtjugendpflege.

Mit dem Wohnwagen heute bei der Kunst- und Lichternacht

Eine Papierversion wird mit Unterstützung vieler Donauwörther Schulen an die Schüler verteilt und zum Jahreswechsel ausgewertet. Auch Vereine, Jugendgruppen und Jugendleiter sind aufgerufen, bei der Befragung mitzumachen und die Info dazu weiterzugeben. Die Ergebnisse, und wie es weitergeht, werden beim Donauwörther Jugendforum 2020 vorgestellt, der Termin hierfür wird noch bekannt gegeben.

Am heutigen 9. November bei der Kunst- und Lichternacht der CID ist Stadtjugendpflegerin Benkert außerdem mit einem bunten Wohnwagen zur Lichternacht in der Spitalstraße anzutreffen, in dem Jugendliche ihre Wünsche, Forderungen und Fragen an die Politik in Form eines Kurzstatements auf Video aufzeichnen lassen können. Ziel ist es, im Frühjahr 2020 eine gemeinsame Videobotschaft der teilnehmenden Jugendlichen an den Donauwörther Stadtrat zu übergeben und beim Donauwörther Jugendforum 2020 der Jugend zu antworten. Besonderes Anliegen der Stadtjugendpflege ist dabei, die Statements der Jugend möglichst authentisch zu präsentieren und eine parteipolitisch neutrale Haltung einzunehmen. (dz)

Für Fragen ist Stadtjugendpflegerin Daniela Benkert erreichbar unter E-Mail: Stadtjugendpflege@kjr-donau-ries.de, Facebook: Jugendpflegerin Daniela, www. kjr-donau-ries.de/Stadtjugendpflege. Postadresse: Kreisjugendring Donau-Ries/Stadtjugendpflege Donauwörth, Kreuzfeldstraße 12, 86609 Donauwörth.