12:46 Uhr

Die Partien der 2. Runde im Toto-Pokal

Der Toto-Pokal geht in die zweite Runde.

In der zweiten Runde des Toto-Pokals spielen am Mittwoch einige Teams aus dem Kreis Donau-Ries um den Einzug in die nächste Runde.

Diese Mannschaften aus dem Kreis Donau-Ries spielen am Mittwoch, 17. Juli, um den Einzug in die nächste Runde des Toto-Pokals:

SpVgg Kleinkötz VfR Jettingen 18:30 Waldsportanlage

SC Nähermemmingen-Baldingen - FSV Marktoffingen (18.30 Uhr, Hauptplatz SC Nähermemmingen-Baldingen)

TSV Balzhausen - TSV Krumbach (18.30 Uhr, TSV Balzhausen Sportplatz)

VfL Großkötz - SC Altenmünster (18.30 Uhr, VfL Großkötz Hauptplatz)

TSV Wemding - TSV Wolferstadt (18.30 Uhr, TSV Wemding Stadion)

SV Waldstetten SpVgg Krumbach (18.30 Uhr, SV Waldstetten Hauptplatz)

SV Kaisheim SV Eggelstetten (18.30 Uhr, Kaisheim Schulsportanlage)

(SG) Großsorheim/Hoppingen TSV Harburg (18.30 Uhr, Hauptplatz SV Großsorheim)

Türk Gücü Lauingen TSV Offingen (18.30 Uhr, Auwaldstadion)

Türkiyemspor Krumbach SpVgg Ellzee (18.30 Uhr, Sportplatz Edelstetten)

SG Munzinger SV/FC Birkhausen - TSV Mönchsdeggingen (18.30 Uhr, Sportplatz Munzingen)

Donnerstag, 18. Juli:

SV Genderkingen FSV Reimlingen 18:30 SV Genderkingen Hauptplatz