Die Pedalharfe: Wie ein Instrument aus Donauwörth die Welt erobert

Plus Vor genau 300 Jahren erfand und baute Jakob Hochbrucker im Spindeltal die Pedalharfe. Mit dieser genialen Konstruktion revolutionierte er das Instrumentenspiel.

Sie wird in aller Welt gespielt, ist aus der Instrumentalmusik nicht mehr wegzudenken – und sie hat ihren Ursprung in Donauwörth genommen: die Pedalharfe. In der Musikforschung wird diese bahnbrechende Erfindung des Musikers und Instrumentenbauers Jakob Hochbrucker auf das Jahr 1720 datiert. Sie ist damit heuer genau 300 Jahre alt.

Fragt man sich, was Jakob Hochbrucker mit Donauwörth zu tun hat, so stößt man heute im Stadtbild zuerst auf einen Straßennamen in der Parkstadt. Recherchiert man weiter in Lexika und im Internet, so stößt man auf zum Teil äußerst widersprüchliche Informationen. Will man gesicherte Erkenntnisse gewinnen, so tut man gut daran, zeitgenössische Überlieferungen zu befragen. Aus diesen Quellen gewinnt man mehrere Erkenntnisse.

Musikus aus Mindelheim

Jakob Hochbrucker, ein Musikus aus Mindelheim, heiratete am 20. Juli 1699 in der Stadtpfarrkirche Zu Unserer Lieben Frau in Donauwörth die Donauwörther Bürgerstochter Anna Catharina Stephan. Am 22. Oktober 1699 wurde dann in der Martinskirche zu Mertingen Simon Hochbrugger, das erste Kind aus dieser Ehe, getauft. Taufpate Simons war der Donauwörther Chorregent und Lateinschulmeister Joseph Benedikt Vogel.

Dieser war in der Stadtpfarrkirche Zu Unserer Lieben Frau für die Kirchenmusik verantwortlich und fungierte bis 1722 als Taufpate bei allen 13 Kindern, die dem Harfenisten und seiner ersten Ehefrau geboren. Als Taufpatinnen werden in der Taufmatrikel der Münsterpfarrei verschiedene Frauen aus dem gehobenen Stadtbürgertum genannt.

Gesuch abgelehnt

Drei Jahre nach der Heirat beantragte Jakob Hochbrucker, der sich nun als Harfenist in Rieden bezeichnete, am 7. Juli 1702 für sich und seine Ehefrau das Bürgerrecht in Donauwörth. Er versicherte, das Bürgeraufnahmegeld in voller Höhe entrichten zu können, dass er zudem keine Konkurrenz für die Donauwörther Spielleute sei, weil er in der Lage sei, sich außerhalb von Donauwörth zu ernähren. Nach Ansicht der Donauwörther Ratsmitglieder, gab es jedoch damals in unserer Stadt schon genügend Spielleute. Deshalb lehnten sie das Gesuch der Eheleute Hochbrucker auf Wohnsitzwechsel von Rieden nach Donauwörth ab.

Sieben Tage später, am 14. Juli 1702, wiederholte Jakob Hochbrucker sein Gesuch zur Bürgeraufnahme. Dieses lautet nun wie folgt: Er sei mit einer Donauwörther Bürgerstochter verheiratet, bringe 100 Gulden in die Stadt. Und er habe die Absicht des Buechbruenners Behausung im Spindeltal zu kaufen, weiter werde er für die Spielleute in der Stadt keine Konkurrenz sein, da er die meiste Zeit außerhalb der Stadt aufspiele. Der Harfenvirtuose hebt sich demzufolge von den Donauwörther Spielleuten ab, weil er als Hofmusiker tätig sei. Dieser Argumentation kann sich der Rat der Stadt dann nicht länger verschließen.

Ein großer Kastenfaktor

Am 29. August 1702 bezahlte Hochbrucker das Bürgeraufnahmegeld für sich und seine Ehefrau in Höhe von 32 Gulden. Die Forderung des Rates der Stadt Donauwörth, dass er nicht nur ein Haus kaufe, sondern auch ein neues bauen müsse, war als Auflage ein ziemlicher Kostenfaktor, den er aber ebenfalls erfüllte.

Am 1. September 1702 legte er seinen Bürgereid ab. Von diesem Tag an lebte und wohnte er mit Ehefrau und seiner rasch wachsenden Großfamilie im Spindeltal. Der Standort des von ihm neugebauten stattlichen dreistöckigen Hauses lässt sich zweifelsfrei dort – eingangs der Ölgasse, heute Hausnummr 21 – exakt verorten. Am heutigen Standort des 2007/2008 neu errichteten Awo-Hauses wohnte die Familie Hochbrucker. Dort hatte er seine Werkstätte zum Bau von Musikinstrumenten und dort starb Jakob Hochbrucker auch im Jahre 1763 im Alter von 90 Jahren. Das stattliche dreistöckige Wohnhaus wurde bei Luftangriffen im April 1945 komplett zerstört.

Jakob Hochbruckers erste Ehefrau, Anna Catharina, war ihm im Tode 1725 vorausgegangen. Sie hatte ihm 13 Kinder geboren. Der harfenist und cives, wie es im Todesjahr 1763 in der Sterbematrikel der Münsterpfarrkirche heißt, hatte am 28. Mai 1725 ein zweites Mal geheiratet, brauchte er doch als mit der Postkutsche reisender Hof- und Berufsmusiker dringend eine Mutter für seine Kinderschar aus erster Ehe.

Jakob Hochbruckers zweite Ehefrau, die Donauwörtherin Maria Agatha, die er am 28. Mai 1725 ehelichte, gebar ihm zwischen 1726 und 1741 noch weitere zehn Kinder. Nicht alle Kinder aus beiden Ehen sind erwachsen geworden. Nach dem Tod Jakob Hochbruckers waren neun der 23 Kinder erbberechtigt.

Bahnbrechende Idee

Der Harfenist Jakob Hochbrucker war nicht nur ein begnadeter Musiker auf diesem Instrument, sondern sicher auch Komponist eigener Werke und vor allem genialer Erfinder. Denn im Jahr 1720 hatte er eine bahnbrechende Idee: die Erfindung der Pedalharfe. Zuvor mussten Harfenspieler immer, wenn sie eine Saite umstimmen wollten, mit einer Hand zu spielen aufhören. Durch die Überlegung, die bisher unbeschäftigten Füße beim Umstimmen einzusetzen, revolutionierte Hochbrucker die bisher übliche Hakenharfe zu einer Pedalharfe.

Durch einen Mechanismus verband Hochbrucker alle Haken, die denselben Ton in verschiedenen Oktaven erhöhten. Über zunächst fünf, später sieben Fuß-Pedale, deren Stellung fixiert werden konnten, konnte der Harfenspieler auf der „einfachen“ Pedalharfe durch Einsatz der Füße auch bei niedergedrückten Pedalen, alle Noten der diatonischen Skala um einen Halbton erhöhen.

Jakob Hochbrucker baute sie nicht nur 1720 in seiner Werkstatt im Spindeltal, er brachte sie auch auf den Markt und führte sie auf seinen Reisen vor und machte sie auch selbst populär. Diese einfache Pedalharfe umfasste zunächst zwar nur einen begrenzten Kreis von Tonarten, nämlich von Es bis E, barg aber schon den Kern zur endgültigen Lösung der heute üblichen Konzertharfen in sich.

Auch der Sohn macht mit

Aber damit nicht genug. Außer dem genialen Erfinder Jakob Hochbrucker, trug zunächst auch sein ältester Sohn Simon (1699-1750) dazu bei, diese einfache Pedalharfe europaweit bekannt zu machen. 1729 spielte Simon mit einer solchen am Kaiserhof in Wien vor Kaiser Karl VI.. Simons Bruder der 1715 geborene Johann Christoph Hochbrucker hielt sich im Herbst 1745 in Sankt Petersburg auf und spielte auf der Pedalharfe.

Der Stiefbruder Simons, Johann Baptist Hochbrucker (1732-1812), reiste im Frühjahr 1760 mit Pedal-Harfe und einem Porträt seines Vaters im Gepäck nach Paris. Dort machte er sich als Harfenvirtuose einen Namen. 1764 lernte Wolfgang Amadeus Mozart Hochbrucker in Paris kennen und zählte ihn anerkennend zu den Meistern, die das Musikleben in Paris beherrschten. Seit 1767 war Johann Baptist Hochbrucker verheiratet und wohnte in Paris. Er wurde unter dem französischen König Ludwig XV. erster Harfinist. Als seine Wirkungsorte sind Paris, London, Oxford, Vallenciennes, und Versailles bekannt. Er starb in Frankreich.

Vor allem in Paris setzte sich Jakob Hochbruckers Erfindung der Pedalharfe durch und fand begeisterte Aufnahme. Die Pedalharfe mit ihrem weichen, effektvollen Klang eignete sich besonders zum Ausdruck sanfter Zärtlichkeit. Deshalb wurde sie zum Lieblingsinstrument der Damen und der vornehmen Pariser Gesellschaft und der eleganten Salons.Man spricht von der „Harfenmode“ in Paris. Und dies alles hat in der Werkstatt und dem Wohnhaus der Familie Hochbrucker im Spindeltal zu Donauwörth begonnen …