Die Polizei erwischt in Donauwörth zwei „Müllsünder“

An zwei Containerstationen in Donauwörth wird illegal Müll entsorgt. Aber die Polizei kommt den Tätern schnell auf die Schliche.

Der Polizeiinspektion Donauwörth sind am Dienstag erneut zwei Anzeigen wegen unrechtmäßiger Müllablagerungen in der Großen Kreisstadt übermittelt worden. Sowohl an der Containerstation am Volksfestplatz in der Neuen Obermayerstraße als auch an der Anlage neben der ehemaligen Kaserne an der Sternschanzenstraße wurden zahlreiche Sperrmüllgegenstände, Kfz-Teile sowie Hausmüll in Säcken illegal entsorgt. Diese Unsitte, so die Beamten, war in den vergangenen Monaten vermehrt aktenkundig – vor allem an Stationen mit geringerer Sozialkontrolle.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte allerdings in beiden Fällen ein schneller Erfolg gemeldet werden. Anhand von Briefen sowie einem Adressaufkleber wurden ein 48-jähriger und ein 54-jähriger Donauwörther als augenscheinliche Verursacher beider Fälle ermittelt. Gegen beide Männer wurde jeweils eine Anzeige nach dem bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz aufgenommen. Eine kostenpflichtige Entsorgung des Unrats wird zudem die Folge sein, heißt es von den Gesetzeshütern.