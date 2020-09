19:01 Uhr

Die Polizei kontrolliert in Rain viele Verkehrsteilnehmer

Plus In Rain findet eine Schwerpunktkontrolle der Polizei statt. Am Freitag startet an einer Bundesstraße im Donau-Ries-Kreis eine Dauer-Geschwindigkeitsmessung.

Von Wolfgang Widemann

Etwas ältere Motorradfahrer auf einer Ausflugstour, Handwerker auf dem Heimweg von der Baustelle oder Paketfahrer, die bis in den Abend hinein im Dienst sind – sie alle mussten in Rain am Dienstag auf einem Parkplatz an der Münchner Straße einen unfreiwilligen Stopp einlegen. Grund: eine Schwerpunktkontrolle der Polizei. Die ist in dieser Woche – wie berichtet – verstärkt auf den Straßen der Region präsent.

Die Polizei will die Zahl der Unfälle reduzieren, die durch Ablenkung verursacht werden

Am Nachmittag richten Beamte der Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth und des Einsatzzugs aus Augsburg die Kontrollstelle ein. VPI-Leiter Ludwig Zausinger erklärt den Sinn der Aktion: „Die Leute sollen sehen, dass wir auf der Straße sind. Es geht nicht ums Abkassieren.“ Das bestätigt Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Er ist ebenfalls vor Ort, um auf den Hintergrund der Schwerpunktkontrollen hinzuweisen. Es gehe darum, die Hauptunfallursachen zu bekämpfen. Dazu gehöre Ablenkung, vor allem durch elektronische Geräte. „Wir wollen die Unfallzahlen reduzieren“, erklärt Trieb. Zausinger berichtet, dass Experten davon ausgehen, dass inzwischen 50 Prozent der Unfälle passieren, weil die Fahrer sich gerade mit anderen Dingen beschäftigen – und nicht genügend auf den Verkehr achten. Wenn das Mobiltelefon klingele oder piepse, schauten viele reflexartig auf das Gerät, pflichtet Markus Trieb bei.

Ein Mann hat in Rain seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt

Unter den ersten Fahrzeugen, welche die Beamten in Rain auf den Parkplatz winken, ist ein Mann, der den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat. Da lassen die Ordnungshüter keine Ausrede gelten. 30 Euro kostet der Verstoß. Ansonsten schauen sich die Polizisten die Führerscheine und Fahrzeugpapiere an, lassen sich Warnweste und Verbandskasten zeigen.

Zu beanstanden gibt es erst einmal wenig. Ein Rollerfahrer aus Rain hat weder Führer- noch Fahrzeugschein dabei. Er wird angewiesen, die Papiere zu Hause zu holen und wieder zu erscheinen. Wenige Minuten später ist der Fahrer erneut vor Ort und kommt mit einer Ermahnung davon. Was den Beamten vor Ort die Arbeit wesentlich erleichtert: Sie verfügen mittlerweile über einen Laptop, über den sie direkt alle möglichen Daten abfragen können – zum Beispiel bezüglich Führerschein und Wohnsitz. Die neue Technik sei „wunderbar“, so Zausinger.

Blitzer steht am Freitag einen ganzen Tag lang an einer Bundesstraße im Donau-Ries-Kreis

Der verrät, dass die Verkehrspolizei im Rahmen der Aktionswoche am Freitagmorgen an einer Bundesstraße im Donau-Ries-Kreis eine 24-Stunden-Geschwindigkeitsmessung startet. Die Kontrolle in Rain am Dienstag dauert bis zum Abend.

