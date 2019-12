17.12.2019

Die Puppe Friedebald

Das Käthe-Kruse-Puppenmuseum zeigt ein ganz besonderes Modell

Im Käthe-Kruse-Puppenmuseum ist derzeit eine Sonderausstellung zu sehen, die sich mit einem besonderen Modell von Käthe Kruse beschäftigt: mit der Puppe VIII, von Käthe Kruse selbst liebevoll „Puppe Friedebald“ genannt.

Blaue Jacke, rote Hose und dazu ein treuherziger Blick: Das ist die Puppe Friedebald, die dessen Schöpferin Käthe Kruse selbst einmal als ihr erfolgreichstes Modell bezeichnete. Kruse gestaltete sie als einzige nach einem ihrer sieben Kinder als deutsches Modell für eine Serie europäischer Kinder. 1929 kam Friedebald auf den Markt. Zu seinem 90. Geburtstag widmet ihm das Käthe-Kruse-Puppenmuseum Donauwörth eine Sonderausstellung.

Sie läuft bis 1. März und ist von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 26. Dezember und am 6. Januar findet jeweils um 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung statt, in der interessante Aspekte zur Entstehungsgeschichte der Puppe VIII erläutert werden. Anmeldungen sind nicht erforderlich. (dz)

Mehr dazu unter Telefon 0906/789170 oder museen@donauwoerth.de. www.donauwoerth.de.