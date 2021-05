Die Region vor 70 bis 90 Jahren

Fotos von Joseph Eschenlohr

Joseph Eschenlohr hielt sich in den 1930er- bis 1950er-Jahren viel in Harburg auf. Der Lehrer und Künstler fertigte in dieser Zeit mit seiner Kamera zahlreiche Farbdias in der Region. Ein Teil dieser einzigartigen Aufnahmen befindet sich mittlerweile im Besitz der Stadt Harburg.

Auf dieser Seite zeigen wir historische Farbfotos von Eschenlohr aus Bissingen, Donauwörth, Harburg, Nördlingen und Wemding. Klaus Lembeck hat die Aufnahmen digitalisiert.