Die Riedlinger Schule wird größer

So fügt sich der Anbau zur offenen Ganztagsschule an die bestehenden Gebäude der Gebrüder-Röls-Schule im Donauwörther Stadtteil Riedlingen an. Der Bau muss nun größer werden, weil künftig mit mehr Schülern im Ganztagsbereich zu rechnen ist.

Der Anbau für den offenen Ganztagsschulbetrieb muss wegen höherer Schülerzahlen umfangreicher ausfallen. Was jetzt geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf

Heutzutage scheint diese Nachricht schier Ausnahmecharakter zu haben: Es sind mehr Kinder da als gedacht. Grundsätzlich und gesellschaftlich erfreulich also, dass die Riedlinger Gebrüder-Röls-Schule mit mehr Schülern zu rechnen hat. Doch räumlich gesehen ist die höhere Schülerzahl immer eine Herausforderung. Deswegen muss der Anbau für den offenen Ganztagsschulbereich (OGS) nun größer ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Damit erhöhen sich auch die anberaumten Kosten.

Nach den Planungen vom September hatte man mit 120 Kindern in der OGS gerechnet. Nun sind es wohl 180 Schüler, die in Zukunft betreut werden sollen. Die gebäudlichen Pläne hierzu stellte Architektin Bettina Kandler jüngst im Donauwörther Bauausschuss vor.

An die Turnhalle soll ein einstöckiges Flachdachgebäude angebaut werden. Hierin findet sich die Mensa mit gut 100 Quadratmetern. Von dort gibt es nach den Plänen auch Zugänge nach draußen. In dem neuen Anbau sollen zudem Gruppenräume, Toiletten und Personalräume integriert sein.

Es sei bei den Planungen des Weiteren wichtig, dass „die Kinder trockenen Fußes vom Schulgebäude in die Turnhalle kommen“, sagte Architektin Kandler. Die Veränderung zur eingeschossigen Variante, die nun anstehen, sind auch der nahen Hochspannungsleitung geschuldet – hier wäre es äußerst kompliziert und aufwendig zu bauen.

In der Mensa sollen die Schüler im Dreischicht-Betrieb essen – „das klingt dramatisch, ist aber auch andernorts, etwa in Rain, üblich“, informierte Kandler. Die Einteilung verlaufe hierbei in der Regel gemäß den Klassenstufen.

Eine Neuerung in den aktuellen Plänen sieht nun auch einen Flur statt vormals angedachter Laubengänge in dem neuen Komplex vor. Der bisherige Raum für die Außenspielgeräte wird ferner als Technikraum umgebaut, sonst würden allerdings keine bestehenden Räume angegriffen.

Die OGS-Räume sind nach den Überlegungen der Planer in warmen, unterschiedlichen Farben gehalten, Sitzecken erhöhen die Aufenthaltsqualität. Das sei kein zu vernachlässigender Faktor, wie die Architektin den Räten im Bauausschuss erklärte: „Die Kinder waren früher von acht bis zwölf Uhr in der Schule, heute haben manche erst um 17 Uhr Schluss. Auch die Räume müssen also ansprechend sein für eine positive Entwicklung der Kinder.“

Stets dominieren helle und bunte Farben

Die Mensa verfügt in den Planungen über 72 Plätze, es wird Stühle als auch Sitzbänke geben. Wer aber schnöden Kantinencharakter vermutet, der sah sich in der Ausschusssitzung eines besseren belehrt: Auch hier dominiert helles Holz, teils bunt. Stets stellen sich die Räume offen und erhellt durch große Glasfassaden und Lichtschächte an den Decken dar. Die Küche indes wird wohl eine normale Wohnküche werden, was aber kein Problem sein dürfte, zumal ein Bringdienst das Essen für die Schüler anliefert.

Interessant sind auch die Überlegungen, eine Bücherei, einen PC-Raum sowie optional einen Raum für eine Stadtteilbibliothek zu schaffen. Für Letztere wäre ein eigener Eingang gegenüber der Volksbank/ Bäckerei Mack geplant.

Bislang werden 117 Kinder in der Schule in eigens aufgestellten Containern betreut. Die Kosten für den Anbau beliefen sich zuletzt auf 1,3 bis 1,4 Millionen Euro. Durch die Ergänzungen und den gewachsenen Kubus erhöhte sich der Kostentrahmen nun auf 1,75 Millionen Euro. Bis Ende September muss der entsprechende Förderantrag bei der Regierung von Schwaben vorliegen.

Der Baubeginn hatte sich wegen der Aussicht auf die staatliche Förderung von bis zu 50 bis 65 Prozent verschoben. Demnach wird wohl erst im kommenden Jahr mit den Baumaßnahmen begonnen werden.

