21.10.2020

Die Rutsche ist versteigert

Donauwörther bietet 500 Euro

Die Rutsche aus dem Schuhhaus Braun ist versteigert. Ein Donauwörther hat 500 Euro geboten, damit die Holzrutsche in Zukunft sein Eigen ist. Das Geld wird zugunsten der Kartei derNot, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, gespendet. „Ich bin sehr froh über diese Nachricht“, sagt Thomas Musaeus, der noch aktuelle Besitzer der Rutsche. Gut 51 Jahre stand des maßgeschreinerte Element in seinem Schuhgeschäft in der Reichsstraße.

Da dieses Ende Oktober schließt und der Stadtladen dort einzieht, blieb für die Rutsche kein Platz. Jetzt hat sie einen neuen Besitzer gefunden. Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, sagt ein herzliches Dankeschön. Das Geld kommt zu hundert Prozent Menschen in Not aus der Regionzugute. (fene)