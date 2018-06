vor 16 Min.

Die Sanierung geht in den Endspurt

Die Rainer Schlossstraße selbst wurde schon im Oktober fertiggestellt. Jetzt fehlt noch der Anschluss an Hauptstraße und Burggasse. Wie lange die Bauarbeiten dauern

Von Barbara Würmseher

Geduld brauchen Anwohner und Verkehrsteilnehmer momentan in der Rainer Innenstadt. Geduld und die Bereitschaft zur Rücksichtnahme, denn die Auswahl an Schleichwegen rings um die Hauptstraße ist überschaubar. Der letzte Bauabschnitt der Schlossstraßen-Sanierung ist derzeit in vollem Gange, weshalb die wichtigste innerstädtische Verkehrsader in Höhe der Eisdiele komplett gesperrt ist.

Noch bis zum 6. Juli soll dort die Fahrbahn erneuert und mit den gleichen Granitsteinen aufgehübscht werden, mit denen auch die Schlossstraße gepflastert ist. „Alles läuft planmäßig“, freut sich Stadtbaumeister Josef Schmidberger, „wahrscheinlich werden wir sogar schon am 30. Juni fertig – in jedem Fall aber rechtzeitig zum Rainer Stadtfest, das ja am 14./15. Juli stattfindet.“ Den reibungslosen Ablauf schreibt Schmidberger vor allem den beteiligten Firmen zu, „die sehr zuverlässig arbeiten und top im Zeitplan liegen.“

Mit diesem letzten Bauabschnitt wird die endgültige Verbindung zwischen Schloss und Burggasse – über Bürgermeister-Bleimayr-Straße, Schlossstraße und Hauptstraße – hergestellt. Das Pflaster soll neben einer optischen Verschönerung zugleich auch eine Querungshilfe für Schüler und andere Passanten sein.

Bereits im Oktober wurden in Höhe der „Ecke fürs Kind“ auf der einen Seite und dem H17 auf der anderen gepflastert und Bäume gepflanzt, um Platzcharakter herzustellen. Zu diesem Zweck ist je ein Parkplatz auf beiden Seiten weggefallen. Bei den jetzigen Bauarbeiten geht es nun also lediglich noch um die Fahrbahn der Hauptstraße.

Das Gesamtprojekt kostet die Stadt 1,15 Millionen Euro. Es wird mit 375000 Euro gefördert. Als Nord-Süd-Verbindungsachse hat die Schlossstraße zum einen zwar eine verkehrstechnische Bedeutung, zum anderen aber soll sie künftig auch stärker mit Leben erfüllt werden, soll Schauplatz von Märkten und Festen sein, so die Absicht der Stadt Rain. Zu diesem Zweck sollen die beiden Übergänge (in die Bürgermeister-Bleimayr-Straße und in die Hauptstraße) ebenfalls stärkeren Aufenthaltscharakter haben.

