Die Sonne lacht mit den Narren in Donauwörth

Beim Umzug feiern Tausende bei bestem Wetter. Der Gaudiwurm bringt einen weiteren OB-Kandidaten

Von Helmut Bissinger

Sabine hatte sich angekündigt, doch dann aber zum Glück verspätet. So feierten die Narren in Donauwörth ungeachtet des heranbrausenden Sturmtiefs gestern Nachmittag bei Kaiserwetter einen Höhepunkt der „fünften Jahreszeit“. Tausende von Zuschauern säumten die Straßen in der Innenstadt in mehreren Reihen. Die frühlingshaften Temperaturen machten den Umzug der Initiative Fasching Donauwörth (IFD) zu einem besonderen Spektakel.

Lediglich ein leichtes Lüftchen kündigte das Sturmtief an, doch davon ließen sich die Faschingsfreunde nicht beeindrucken. Nur die eine oder andere Perücke geriet leicht ins Rutschen. Bei frühlingshaften Temperaturen stellte sich da und dort sogar Übermut ein: So grüßte Prinzessin Anna Schimmer schulterfrei mit ihrem Prinzen Max Schweihofer aus einem Cabrio.

Zuschauer und Akteure genossen die Sonne, darunter einer, der seine Botschaften in der Regel von der Kanzel verkündet. Diesmal aber suchte er das Bad in der Menge, um eine Sensation publik zu machen. Dekan Robert Neuner brachte sich selbst als fünften Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl im März ins Gespräch. Und auch was einen neuen Stadtsaal anbelangt, bot die „Klerikal-Gruppe“ eine Lösung an: den Pfarrsaal beim Münster. Der Dekan durfte sich des Beifalls vieler erfreuen.

Natürlich gab es im Umzug zahlreiche Gaudikutschen von Jugendlichen, die nicht verhehlen wollten, dass sie angesichts des Wetters durstig sind. Aber alles blieb im Rahmen, wie die Organisatoren der IFD voller Genugtuung registrierten. Sie nahmen die närrische Parade (auch mit zahlreichen Musikgruppen) vom IFD-Präsidiumswagen beim Tanzhaus ab.

Der Schlachtruf „Do nauf, do naa“ schallte durch die Reichsstraße, während zahlreiche Faschingsgesellschaften mit ihren gekrönten Häuptern, Garden und Elferrat grüßten. Mittendrin: eine Wörnitzsteiner-Nostalgiegruppe. Sie wiesen auf das 22-jährige Bestehen des Schulhauses im Donauwörther Stadtteil hin – eine lustige Idee mit nostalgischen Kostümen.

Auch, aber ganz anders kostümiert waren einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Sie hatten die strengen Uniformen allerdings gegen ein originell buntes Outfit getauscht. Sie wollen im kommenden Sommer am Riedlinger Baggersee Beachpartys feiern und einen Hauch von Baywatch nach Donauwörth bringen. Nur gut, dass Petrus mitspielte, denn ansonsten wäre es in den knappen Bade-Klamotten vielleicht etwas kühl geworden.

