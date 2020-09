05.09.2020

Die Stadt würdigt und animiert ihre Künstler

Bürgermeister in Harburg lobt Teilnehmer am Forum Junge Kunst

Vier von 16 Ausstellern beim Forum Junge Kunst stammten in diesem Jahr aus Harburg. Das nahm Bürgermeister Christoph Schmidt zum Anlass, diese Teilnehmerinnen – es sind Angelica Ferraro, Claudia Hanisch, Regina Rebele und Paula Wittig – mit einem kleinen Empfang im Sitzungssaal der Stadt zu ehren. Eingeladen waren auch die Juroren und die Organisatoren von den Wirtschaftsjunioren Donau-Ries.

Der Bürgermeister sagte: „Es macht mich sehr stolz, dass so viele junge Menschen bei uns in Harburg künstlerisch aktiv sind. Die Zulassung zum Forum Junge Kunst spricht zudem für die hohe Qualität ihrer Arbeiten.“

Kunst und Kultur hätten in Harburg immer schon einen hohen Stellenwert gehabt. Das werde auch in Zukunft so bleiben, versicherte der Rathauschef: „Wir werden uns bemühen, zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten, weitere Veranstaltungen für und mit den Künstlerinnen und Künstlern aus Harburg anzubieten.“

Der Kunstsommer 2019 und die hohe Teilnahme am Forum Junge Kunst hätten gezeigt, dass es in Harburg ein riesiges Potenzial gebe und dass viel mehr Menschen künstlerisch aktiv seien, als man vermute. Sie alle forderte Bürgermeister Schmidt auf, sich zu zeigen und eigene Ideen zu verwirklichen und umzusetzen. Die Unterstützung der Stadt sei – wo immer möglich – zugesagt. (pm)

