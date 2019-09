vor 9 Min.

Die Wehren aus dem Lechgebiet zeigen ihr Können

Feuerwehr hautnah: In der Rainer Hauptstraße gab es bereits am Samstag viel zu erleben.

Von Adalbert Riehl

Drei Faktoren sind elementar, damit Hilfeleistung funktioniert: funktionierende Ausrüstung, engagierte ehrenamtliche Frauen und Männer und die gute Zusammenarbeit der Feuerwehr-Einheiten. Mit einer Schau, die sich über die ganze Hauptstraße in Rain erstreckte, zeigten die 14 Freiwilligen Feuerwehren aus Rain, Genderkingen und Niederschönenfeld bereits am Samstag - also einen Tag vor dem offiziellen Schwäbischen Feuerwehrtag - ihr Können. Mit dabei war ferner die Werksfeuerwehr der JVA Niederschönenfeld.

Zusammen mit dem Rainer Kommandanten Peter Mikschl eröffnete Bürgermeister Gerhard Martin die dreistündige Schau, der Korb der Drehleiter diente als Podium. Ziel, so das Stadtoberhaupt, sei die Demonstration der Einsatzfähigkeit des Gerätes und der Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen sowie das Werben für den freiwilligen Dienst. „Mit sechs Jahren geht es los“, so Martin mit Blick auf die Hinführung zum aktiven Dienst in Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Vom Oldtimer bis zur Tragkraftspritze

Von der 50 Jahre alten Tragkraftspritze bis zur neuen Rainer Drehleiter zeigten die Aktiven, wie die Feuerwehren im Lechgebiet flächendeckend, mit zeitgemäßem Gerät aufgestellt sind. Gäste aus allen Altersgruppen würdigten das Engagement der „Floriansjünger“ mit gutem Besuch. Besonders stachen die vielen Familien ins Auge; die Jüngsten nahmen das Angebot zum aktiven Mitmachen begeistert an.

Neue Drehleiter eingeweiht

Für die Stützpunktwehr Rain schloss sich der öffentlichen Veranstaltung die jährliche Gedenkmesse für ihre Verstorbenen mit Herbstfest an. In diesem Rahmen erfolgte vor der Stadtpfarrkirche in ökumenischer Form die Weihe der neuen Drehleiter und des neuen Großraumlüfters durch Stadtpfarrer Jörg Biercher und Pfarrerin Friederike Töpelmann. Mit Blick auf die christliche Tradition und das Eintreten für den Mitmenschen schlossen die Geistlichen die Weihe mit dem Wunsch an die Feuerwehrleute „Gottes Segen auf allen Wegen“.

Zur Schlüsselübergabe begrüßten Feuerwehr-Vorstand Erich Bentzinger und Kommandant Peter Mikschl in der voll besetzten Feuerwehrhalle und dankten den befreundeten Wehren für das Mitwirken am Aktionstag. Die Redner stellten die Tugenden der ehrenamtlichen Kräfte, die Erleichterung der Betroffenen, wenn die Feuerwehr kommt und den Wunsch auf eine stets gesunde Rückkehr vom Einsatz in den Mittelpunkt ihrer Ansprachen. Erster Bürgermeister Gerhard Martin übergab symbolisch den Schlüssel für die Drehleiter an Kommandant Mikschl. Die Grüße der Kreisbrandinspektion überbrachte Jürgen Scheerer; der Kreisbrandinspektor wies darauf hin, dass in Bayern alle zwei Minuten eine Feuerwehr ausrücke.

Landkreis und Staat - beide Körperschaften haben die Drehleiter mit finanziert - stehen an der Seite der Feuerwehren, versicherten Stellvertretender Landrat Dr. Peter Thrul und Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler.

