vor 37 Min.

Die Wörnitzhalle wird erst später fertig

Die Arbeiten in der Mehrzweckhalle in Harburg verzögern sich. Das trifft viele Sportler, die Schule und besonders den Diakonieverein.

Von Wolfgang Widemann

Schlechte Nachricht für eine Reihe von Vereinen im Raum Harburg: Das Ziel der Stadt, die Wörnitzhalle möglichst nach dem Ende der Sommerferien wieder zu öffnen, ist nicht erreicht worden. Nach Auskunft von Bürgermeister Wolfgang Kilian haben sich die laufenden Arbeiten verzögert. Man peile jetzt den 16. Oktober an. Bis dahin müssen Sportler und Veranstalter auf andere Räumlichkeiten ausweichen.

Das Diakoniefest fällt heuer aus

Der Diakonieverein Harburg und Umgebung musste freilich bereits die Reißleine ziehen: Das für 3. Oktober in der Wörnitzhalle geplante Diakoniefest fällt aus. Nach Auskunft der Vorsitzenden Gertrud Beck sei man angesichts von 300 bis 350 Gästen, die erwartet worden wären, auf die Halle angewiesen. Die Kommune habe als Ersatz zwar die Aula der benachbarten Schule angeboten, die sei aber aus zweierlei Gründen nicht geeignet – zum einen wegen der geringeren Kapazität, zum anderen seien die Toiletten nicht barrierefrei erreichbar. Deshalb müsse das Fest heuer ausfallen. Dies treffe den Verein auch finanziell. Die Ehrung langjähriger Mitglieder werde 2020 nachgeholt.

Der Berufswegekompass soll stattfinden

Weitere größere Veranstaltungen sind Bürgermeister Kilian zufolge nach aktuellem Stand nicht betroffen. Der Berufswegekompass für den Donau-Ries-Kreis sei auf den 26. Oktober terminiert. Rechtzeitig davor – das habe am Dienstag eine Absprache mit den beteiligten Firmen ergeben – solle die Wörnitzhalle nicht nur erneuert, sondern auch komplett gereinigt sein. Allein dafür seien vier Tage eingeplant, so der Rathauschef.

Die Sanierung des Bauwerks beschäftigt die Stadt bereits seit einigen Jahren. Nachdem in einem ersten Bauabschnitt unter anderem das Dach erneuert worden war, gab es einige Verzögerungen – vor allem in Zusammenhang mit einem Brandschutzkonzept. Im Juni 2019 startete der zweite Bauabschnitt, bei dem der Innenraum im Mittelpunkt steht. Die Sport- und Veranstaltungshalle ist seitdem gesperrt.

Ein weiterer Notausgang an der Halle

In den vergangenen Monaten passierte unter anderem Folgendes: Auf der hinteren Seite wurde ein weiterer Notausgang installiert, die Isolierung wurde verbessert und der Boden samt Unterbau wurde erneuert. Nach Angaben von Kilian laufen derzeit Installationsarbeiten (neue Beleuchtung und Lautsprecheranlage). Die Randleisten in der Halle fehlen noch und die Maler müssen auch noch kommen. Was ebenfalls noch ansteht: Im Bereich des Foyers wird die Fassade erneuert. Das alles soll in den kommenden vier Wochen verwirklicht werden.

Leider habe sich der Wunsch, die Halle zum neuen Schuljahr wieder freizugeben, nicht verwirklichen lassen, erklärt der Bürgermeister. Dies trifft viele Sportler. Die Halle ist normalerweise mit Trainings- und Spielbetrieb stark belegt – beispielsweise durch Tischtennisspieler, Volleyballer und Turner. Auch das Bildungswerk habe Kurse verlagern müssen. Die Grund- und Hauptschule kann ihren Sportunterricht ebenfalls nicht wie gewohnt abhalten.

Der Kostenrahmen wird eingehalten

Bürgermeister Kilian hofft, dass der neue Eröffnungstermin eingehalten werden kann: „Wir sind jetzt froh, wenn es bald fertig ist.“ Finanziell sei alles in Ordnung. Der Kostenrahmen von rund einer Million Euro werde wohl eingehalten. Bei dem Projekt profitiert die Kommune von einem üppigen staatlichen Zuschuss. Aus einem Förderprogramm des Bundes fließen 816000 Euro. Damit sind rund 80 Prozent der Gesamtkosten gedeckt.

