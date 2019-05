Die Wohnungsnot nimmt dramatisch zu

Plus Am Freitag bauten St. Johannes und Caritas ein Wohnzimmer im Freien auf. Sie machen damit auf die dramatisch steigende Wohnungsnot aufmerksam. Katrin T. ist in einer verzweifelten Lage.

Klamme acht Grad Außentemperatur herrschen an diesem Freitagvotrmittag. Der Wind fegt ungemütlich durchs Donauwörther Ried. Im Ohrensessel eines improvisierten Freiluft-Wohnzimmers nahe dem Rieder Tor kauert ein Mann, eingehüllt in eine Wolldecke – kein Dach über dem Kopf. So fühlt sich Wohnungsnot an.

Caritas und Stiftung Sankt Johannes haben diese Szenerie gestern aufgebaut, um ein großes Problem abseits von nüchternen Statistiken spürbar zu machen. „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ heißt ihre Aktion, mit der sie auf den allgemeinen Mangel an bezahlbaren Wohnungen aufmerksam machen wollen. Aber mehr noch als das: Es geht ihnen speziell um benachteiligte Menschen. Denn hat oft schon der bürgerliche Mittelstand auf dem fast leer gefegten Wohnungsmarkt Schwierigkeiten, geeignete Unterkünfte zu finden, so gilt dies erst recht für Schwächere. Für Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Behinderungen oder soziale Härtefälle allgemein, wie Katja Zeh von der Beratungsstelle der Offenen Behindertenarbeit der Stiftung Sankt Johannes weiß.

Sie sagt: „Die Situation hat sich dramatisch zugespitzt und wird weiter an Dramatik zunehmen“. Oder, wie es Ursula Klapka die Leiterin der Offenen Hilfe der Stiftung formuliert: „Diejenigen, die hier die größte Not haben, haben keine Lobby.“

Leben in eineinhalb Zimmern

Betroffen sind Menschen wie Katrin T. (alle Namen geändert), die mit ihrer elf Monate alten Tochter in einer kleinen Eineinhalb-Zimmer-Wohnung in Donauwörth lebt. Von der winzigen Diele über die Wohnküche bis ins Schlafzimmer ist alles vollgestopft mit Mobiliar, Kinderausstattung und diversen Dingen, die zum Leben einfach notwendig sind. Einen Garten oder Balkon gibt es nicht. Manchmal stehen sogar die Mülltonnen stinkend im Flur.

Im Moment mag es gerade eben noch so gehen, wenn sich Katrin T. einschränkt und ihre Ansprüche auf ein Minimum zurückschraubt. Aber was ist, wenn ihre Tochter größer wird? Wenn sie Platz zum Spielen braucht? Was, wenn sie Gäste einladen will? Geburtstag feiern möchte?

Warm zahlt die 29-Jährige 800 Euro Miete. Eine bezahlbare Dreizimmer-Sozialwohnung wurde ihr nach langem Drängen von der Wohnungsbaugenossenschaft angeboten. Doch als dort ihr Schufa-Eintrag bekannt wurde, hat die Baugenossenschaft das Angebot zurückgezogen, wie Katrin T. sagt, „obwohl ich zwei solvente Bürgen habe“. Die junge Frau, ohne Schulabschluss und Ausbildung, gehört zu den sozial Schwachen unserer Gesellschaft und sieht sich in einer verzweifelten Lage.

Betroffen ist auch Werner G. aus dem nördlichen Landkreis. Der 55-Jährige war psychisch abgestürzt und hatte ein akutes Alkoholproblem. Als eine Lungenerkrankung hinzukam, kündigte ihm sein Vermieter. Während Werner G. monatelang im Krankenhaus lag, wurde seine Wohnung aufgelöst. Er wäre in die Obdachlosigkeit abgerutscht, hätte er nicht einen Betreuer bekommen, der sich zusammen mit der Stiftung St. Johannes um ihn gekümmert hätte. Heute lebt Werner G. in einer Drei-Männer-Wohngemeinschaft und wird ambulant betreut.

Mindestens 1000 Menschen sind in Donauwörth betroffen

Er selbst hat Glück gehabt, Katrin T. ringt noch um bessere Wohnverhältnisse – so wie es viele andere in unserem Landkreis auch tun. „Wir sprechen von mindestens 1000 Menschen allein in Donauwörth, die in irgendeiner Form auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum sind“, sagt Katja Zeh. „Bundesweit sind es 330000. Und in der Großen Kreisstadt stehen allein 450 Bewerber um eine Sozialwohnung auf den Wartelisten der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften. Wartezeiten bis zu zwei Jahren sind keine Seltenheit.“

Betroffen sind auch alte Menschen und Menschen mit Krankheiten und Behinderungen ganz unterschiedlicher Ausprägung. Die Übergänge sind oft fließend und nach außen nicht unbedingt sichtbar. „Ein Lungenkranker kann nicht im dritten Stock ohne Aufzug leben“, schildert Katja Zeh ein Beispiel. „Dazu haben wir ganz viele Klienten etwa mit Lernbehinderungen. Schwierig wird es, wenn sie einerseits zu fit sind, um im Betreuten Wohnen leben zu können, aber andererseits nicht fit genug sind, um eigenständig zurecht zu kommen.“

Wohnungsnot hat viele Gesichter

Auch psychische Erkrankungen nehmen nach ihren Worten immer mehr zu und machen aus selbstbestimmten Menschen Versorgungsfälle. Chronische Leiden, Immunschwächekrankheiten, körperliche Gebrechlichkeit im Alter ... es gibt viele Gründe dafür, dass Menschen in Situationen geraten, die Wohnen nach ihren individuellen Bedürfnissen zum Luxus macht. „Das Problem Wohnungsnot ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen“, stellte auch Landratstellvertreter Hermann Rupprecht fest, als er sich gestern im Freiluft-Wohnzimmer unter die Besucher mischte.

Einrichtungen wie die Stiftung Sankt Johannes und andere vergleichbare Träger mieten immer mehr Wohnungen für ihre Klienten an, „obwohl Immobilien nun ja nicht wirklich unser Kerngeschäft sind“, so Katja Zeh. „Wir machen das nur aus der Not heraus.“ Ihre Erfahrung zeigt, dass Eigentümer lieber an einen Sozialträger vermieten, in der Annahme, die Miete komme so jeden Monat zuverlässig herein. „Aber das tut sie ja sowieso, denn alle unsere Klienten beziehen ja einen Sozialhilfesatz. Da wird die Miete automatisch und regelmäßig vom Kostenträger direkt an den Vermieter gezahlt.“

Schnelle Lösungen dieses massiven gesellschaftlichen Problems sind nicht in Sicht. „Die Politik müsste den Fokus auf die gesamte Bandbreite dieses Problems richten“, meint Ursula Klapka. „Wir reden ja hier von ganz unterschiedlichen Interessen und unterschiedlich Betroffenen.“ Sie appelliert auch dafür, sozialen Wohnungsbau nicht als Ghetto anzusiedeln, sondern in guten Lagen zu etablieren und geschickt mit Dienstleistungsangeboten zu kombinieren. „Dann landen wir mehrere Treffer und lösen gleich mehrere gesellschaftliche Probleme.“