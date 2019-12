15:59 Uhr

Die Zukunft des Tanzhauses ist weiterhin ungewiss

Die Mehrheit im Donauwörther Stadtrat kann sich nach einer kontroversen Debatte nicht zu einer Entscheidung durchringen. Wie es nun weitergehen soll.

Von Thomas Hilgendorf

Ein schlichtes DIN-A-4-Blatt gab den Ausschlag für eine turbulente Ratssitzung am Montagabend im Donauwörther Rathaus: Das Schreiben vom 25. November – amtlicher Eingangsstempel: 5. Dezember – forderte die Absetzung der entscheidenden Abstimmung über die Zukunft des Tanzhauses von der Tagesordnung.

Dieser Antrag einer unbefristeten Verzögerung über die seit Jahren gewichtige Frage, ob das brachliegende Veranstaltungsgebäude nun doch saniert oder aber neu gebaut werden soll, wurde mit einem denkbar knappen Votum zurückgewiesen. Ein Folgeantrag, der jetzt eine Entscheidung im Januar kommenden Jahres vorsieht, wurde hingegen angenommen. Wie kam es dazu, dass der Stichtag der Entscheidung letztlich doch vertagt wurde?

Lebhafte Debatte

Zwei Fraktionen und eine Gruppe sahen sich am Montag nicht in der Lage „anhand der vorliegenden Untersuchungen und Unterlagen eine fundierte Entscheidung über eine so weitreichende Maßnahme zu treffen“. So stand es in dem gemeinsamen Antrag von EBD, SPD/ BfD und PWG/ FW, der eine ebenso breite wie lebhafte kontroverse Debatte unter den Donauwörther Ratsleuten auslöste.

Eigentlich sollte jener 9. Dezember der Tag der Entscheidung in Sachen Tanzhaus werden – Sanierung oder Neubau. Weiter hieß es in dem Schreiben: „Aufgrund der Wichtigkeit des zentralen Gebäudes (...), ist es in unseren Augen ebenfalls notwendig, diese Entscheidung vom neuen Stadtrat treffen zu lassen.“

Das führte unmittelbar zu Einsprüchen, vor allem aus den Reihen der CSU. Jonathan Schädle forderte den Rat auf, er solle „endlich anpacken“. Neue Ratsleute wären im Nachteil, sie müssten sich erst in die Hintergründe einarbeiten: „Wer es sich nicht zutraut, Entscheidungen zu treffen, der ist hier falsch.“ Ralf Loitzsch (PWG/ FW) verglich dagegen diese Entscheidung mit einer medizinischen Situation.

Ultraschall vor der Diagnose

Der Ultraschall gehöre vor die Diagnose – man brauche Klarheit über die konkrete Nutzung nach der Sanierung beziehungsweise einem Neubau – sprich: Es müsse klar sein, ob ein Café hineingehört, eine Tribüne, die Bibliothek oder weitere Optionen, die im Zuge der vergangenen Wochen, Monate und Jahre aufs Tableau gebracht worden waren. Manfred Hofer (EBD) mahnte zur Vorsicht: „Wenn wir beschließen, vergeben wir uns etwas.“ Die CSU blase „nur dicke Backen auf“. Das wiederum konterte der Christsoziale Wolfgang Fackler: „Hat den Ein oder Anderen der Mut verlassen?“

Fackler beobachte ein „Herumgeeiere wie beim Brexit“. Die Fakten lägen auf dem Tisch, alle Fragen seien eingehend behandelt worden: „Ein Problem wird nicht durch Vertagung gelöst.“ Dem entgegen betonte Raimund Brechenmacher (EBD), der Rat brauche mehr Informationen, die Frage der exakten künftigen Nutzung sei essenziell für eine Entscheidung über Sanierung oder Abriss: „Wir sollten uns noch mal einen Samstag Zeit nehmen, um die Nutzung zu definieren.“

Grüne sind gespalten

Die Grünen waren derweil gespalten in der Tanzhaus-Frage. Thomas Krepkowski sah es als wichtig an, dass abgestimmt wird. Das Thema sei „gesetzt“: „Wir verlieren wieder Zeit. Das Schlimmste für die Wirtschaft ist die Unsicherheit.“ Sein Parteifreund Albert Riedelsheimer legte Wert auf mehr technische Hintergrundinformationen zur Bauweise des Gebäudes.

Franz Ost (CSU), der wie die gesamte Fraktion der Christsozialen klar für eine Kernsanierung plädierte, zeigte sich indessen sicher, dass ein Neubau teurer geriete als eine Sanierung. Zudem handle es sich um eine Frage der Nachhaltigkeit: „Wer würde sein Haus nach 40 oder 45 Jahren abreißen?“ Auch ÖDP-Ratsherr Gustav Dinger schloss sich dem an. Es stünden zudem weitere wichtige Themen an, die auch bearbeitet werden sollten.

Denkbar knappes Votum

Widerspruch zur Kernsanierung kam unter anderem von Peter Moll (SPD/ BfD). Jüngste Erfahrungen wie etwa die Kostensteigerungen bei der Sanierung des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen, ließen ihn bei Modernisierungsmaßnahmen skeptisch werden. Hier läge man inzwischen bei über 30 Millionen Euro statt der zunächst gedachten 17 Millionen. Thomas Schröttle (PWG/ FW) meinte gar: „Die Sanierung wird uns auffressen.“

Es war angesichts des Diskussionsverlaufs absehbar, dass die Abstimmung über den Antrag knapp ausfallen würde. Mit zwölf zu zwölf Stimmen erklärte ihn Oberbürgermeister Armin Neudert letzten Endes für gescheitert.

Dann: Sitzungspause. In Gruppen beriet man sich. Sodann präsentierte Heiner Kopriwa (SPD/ BfD) einen Folgeantrag: Die Entscheidung sollte nach nochmaliger Beratung über die genaue künftige Nutzung im Januar stattfinden. Die Befristung überzeugte die entscheidende einzelne Stimme: Mit 13 zu elf Stimmen entschied sich der Stadtrat letztlich für jene Entscheidung im kommenden Januar. Josef Reichensberger (AL/ JB), der den unbefristeten Antrag noch abgelehnt, den befristeten aber unterstützt hat, versuchte, die Gemüter zu beruhigen: „Es geht um drei Wochen.“ Birgit Rößle (CSU) hingegen meinte, dass der Rat in einem vorangegangenen Workshop erörtert hätte, „was wir drin haben wollen im Tanzhaus“. Thomas Krepkowski stellte indes klar, dass der Stadtrat auch nach einer Entscheidung durchaus noch agieren könne. Es sei „logisch nicht nachvollziehbar“, warum man im Januar anders entscheiden sollte als im Dezember.

Lesen Sie hierzu auch das Debattenstück:

