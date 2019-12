15:33 Uhr

Die anonyme Oster-Spende war höher als Baukosten

Bild: Fly and Help

Das Geld für Schule in Liberia ist einst im Briefkasten von Landrat Stefan Rößle deponiert gewesen. Was mit der Spende mittlerweile passiert ist.

Passend zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres für die mittlerweile bundesweite Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ hat Landrat Stefan Rößle eine erfreuliche Nachricht aus Liberia erreicht. Das Geld, das Rößle an Ostern in seinem Briefkasten vorfand, wurde für den Bau einer Schule in Liberia verwendet. Von dort erhielt er jetzt die ersten Bilder der fertiggestellten Schule, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt.

Mit Hilfe dieser Spende wurde in Liberia eine neue Schule mit sechs Klassenräumen inklusive Ausstattung und Toilettengebäude für 140 Kinder sowie ein Brunnen, der auch die Anlieger der Schule mit Wasser versorgt, in Kooperation zwischen der Stiftung Fly & Help, dem Verein Street Child Liberia und dem Bildungsministerium in guter Qualität gebaut. Nun müssen di Schüler der Abschlussklassen nicht mehr zwei Stunden zu einer anderen Schule laufen, um ihre Grundschulausbildung abzuschließen.

Akzeptanz steigt

Darüber hinaus ist mit dem Projekt die Akzeptanz der Eltern für die Bedeutung von Bildung gestiegen. Oft verwehren die Eltern ihren Kindern noch den Besuch einer Schule insbesondere wenn der Weg zur Schule sehr weit ist.

Das Schulschild wird immer daran erinnern, dass die Bildungseinrichtung von einem Spender aus der Region finanziert wurde. Die Spende in Höhe von 55500 Euro, die bei Landrat Stefan Rößle anonym im Briefkasten deponiert wurde, übersteigt sogar die Baukosten der Schule einschließlich Zusatzeinrichtungen. Der Restbetrag wird für das Schulbauprojekt des Landkreises in Burkina Faso verwendet, das mittlerweile ebenfalls vollständig finanziert ist und im ersten Quartal 2020 abgeschlossen wird. Man darf also davon ausgehen, dass in diesem Jahr einige Kinder zusammen mit den Spendern aus dem Landkreis Donau-Ries einen glücklichen Jahresabschluss feiern können, heißt es aus dem Landratsamt weiter.

