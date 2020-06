vor 56 Min.

Die beste Freundin kennt sie seit ihrer Geburt

Carina Herreiner mit ihrem Poesiealbum in ihrem Garten in Donauwörth.

Auch ihre Töchter wollen jetzt ein eigenes Poesiealbum

Carina Herreiner aus Donauwörth hat durch den Aufruf der Donauwörther Zeitung nicht nur wieder die Erinnerungen an ihre Schulzeit durchgeblättert. Es war für sie auch der Anlass zusammen mit ihren drei Töchtern das Album anzusehen. „Sie waren genauso begeistert wie ich und wünschen sich jetzt auch eins“, sagt Herreiner.

Anfangs hatte die 32-Jährige in ihrer Kindheit klassische Freundebücher mit Fragen zum Ausfüllen, doch später dann ein richtiges Poesiealbum. „Dieses habe ich heute noch und es erinnert mich an eine schöne Schulzeit in Schwabmünchen.“ Seit sieben Jahren lebt sie jetzt mit ihrer Familie in Donauwörth. Neue Bekannte und Freunde kamen hinzu und auch gerade über ihre drei Mädchen erfährt sie Tag für Tag, wie wichtig Freundschaften im Leben sind. „Jeder braucht Gefährten, mit denen man Dinge erlebt und sich austauscht“, sagt Herreiner.

Der erste Eintrag in ihrem Buch war von 1999: „Mach es wie die Sonnenuhr, zählt die heit’ren Stunden nur“, schrieb Schulfreundin Melanie. Und: „Gott hat dir ein Gesicht gegeben, lächeln musst du selber.“

Kontakt hat sie noch zu zwei Freunden, die ihr damals schon ins Album schrieben. „Sogar mein Bruder durfte hineinschreiben“, verrät Herreiner. Der schrieb ihr den Reim: „Es ist ein altes Vorurteil, dass zwischen Bruder und Schwester, immer steckt ein dicker Keil. Das ist ganz das Gegenteil. Ich bin ihr Freund, ihr bester.“ Dazu gab es gemalte Blümchen. Eine sehr innige Freundschaft pflegt Carina Herreiner zu ihrer „ allerbesten Freundin Caro“, die sie schon seit ihrer Geburt kennt. „Sie ist drei Tage vor mir im gleichen Krankenhaus auf die Welt gekommen. Die ersten Jahre haben unsere Eltern den Kontakt gehalten später konnten wir das selber“, erzählt Herreiner lachend. „Wir haben so viel zusammen erlebt: Schule, Führerschein, abends fortgehen, der erste Liebeskummer – das verbindet uns einfach.“ Und diese Bindung reißt nicht ab, obwohl heute beide mit ihren Familien nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen. Sie genießen es, sich so lange auf dem bisherigen Lebensweg begleitet zu haben.

Herreiner: „Das Poesiealbum ist eine wirklich schöne Erinnerung und ich werde dieses Buch jetzt sicher wieder öfter anschauen.“ (dz)

Themen folgen