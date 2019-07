vor 36 Min.

Die besten Mittelschüler im Kreis

Sie können wahrlich stolz auf sich sein: Diese Schüler sind die besten Absolventen der Mittelschulen im Landkreis. Sie wurden an der Ludwig-Auer-Mittelschule gesondert vom Schulamt geehrt. Drei von ihnen erhielten sogar Geldpreise – gesponsort von der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth.

In Donauwörth wurden die erfolgreichsten Absolventen aller Mittelschulen besonders gewürdigt. RVB Donauwörth übergibt Geldpreise an die drei Spitzenreiter

An der Ludwig-Auer-Mittelschule wurde die Leistung der besten Absolventen aller Mittelschulen des Landkreises Donau-Ries mit einer Urkunde und vielen anerkennenden Worten besonders gewürdigt. Der Einladung des staatlichen Schulamtes waren neben den Schulabgängern auch zahlreiche Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und Ehrengäste gefolgt. Für die passende musikalische Umrahmung und für gute Stimmung sorgte die zehnköpfige Schulband unter der Leitung von Theo Keller mit beschwingter Musik.

Rektorin Heike Ritzka begrüßte die Gäste „zu einer der schönsten Veranstaltungen im Schuljahr“, weil es bei keiner anderen Veranstaltung so viel Lob und Anerkennung einerseits sowie Stolz und Freude andererseits gebe. Schulamtsdirektor Michael Stocker bedachte neben den erfolgreichen Schulabgängern auch deren Eltern und Lehrkräfte und attestierte ihnen: „Geschafft, geschafft, geschafft“. Er gratulierte den Jugendlichen zu ihrer grandiosen Leistung und ermunterte sie: „Bleibt neugierig, optimistisch und leistungsorientiert!“ Er riet ihnen, diese innere Haltung auf ihrem weiteren Lebensweg beizubehalten.

Landrat Stefan Rößle gratulierte und betonte die Bedeutung der Mittelschulen innerhalb des mehrgliedrigen Schulsystems: „Nicht alle haben die gleichen Begabungen.“ Er würdigte die Leistung der Mittelschule, über die reine Stoffvermittlung hinaus auch besondere Talente, das handwerkliche Geschick und das soziale Miteinander zu fördern: „Dadurch haben Sie ein gutes Rüstzeug für ihr Leben erhalten.“ Als Vater von fünf Kindern garantierte er den Schulabsolventen aus seiner persönlichen Erfahrung mit den verschiedenen Schularten heraus, dass ihr Weg für alles offen stehe, was sie wirklich erreichen wollten, wenn sie sich und ihre Talente einbrächten.

Nach der persönlichen Ehrung mit Urkundenverleihung durch Landrat Stefan Rößle, Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich und Schulamtsdirektor Michael Stocker überbrachte Bürgermeister Josef Reichensberger die Glückwünsche der Stadt Donauwörth. Auch er versicherte den Prüfungsbesten, dass sie mit ihren Top-Abschlüssen alle Möglichkeiten hätten: „Unsere Betriebe und Firmen warten sehnsüchtig auf euch.“ Daneben dankte er den Lehrkräften, die die Jugendlichen begeistert und gefördert haben.

Mit großer Spannung erwartet wurde der letzte Programmpunkt: Der Vorstandssprecher der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth, Michael Kruck, überreichte im Namen der VR-Banken Donau-Ries ein Geldgeschenk an die jeweils landkreisbesten Absolventen. Den besten qualifizierenden Mittelschulabschluss erzielten Selina Löfflad von der Mittelschule Harburg und Veronika Ivos von der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth.

Zum besten mittleren Schulabschluss konnte Michael Kruck Mira Vladimir von der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth gratulieren.

In seinem Grußwort gab er den Jugendlichen folgenden Tipp: „Es kommt nicht darauf an, wofür Sie sich entscheiden, sondern es kommt darauf an, wie Sie es machen!“

Wer die geehrten Schüler erlebt hat, verstand diese Botschaft und konnte die Ludwig-Auer-Mittelschule mit dem guten Gefühl verlassen, sich um die Zukunft dieser sympathischen jungen Menschen sicher nicht sorgen zu müssen.

Themen Folgen